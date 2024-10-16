Ізраїль підготував план відповіді Ірану на атаку 1 жовтня, – СNN

Ізраїльтяни ховаються від ракет, випущених з Ірану. Рош Ха-Аїн, Ізраїль, 1 жовтня 2024 року

Ізраїльські чиновники запевнили США: контрудар на Іран Єрусалим здійснюватиме лише по військових цілях, та він не буде спрямований на ядерні й нафтові обʼєкти

Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, ознайомлене з питанням.

За словами співрозмовника каналу, Ізраїль вже має готовий план відповіді Тегерану на атаку 1 жовтня. Також джерело додало, що ізраїльські чиновники, зокрема, премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу запевнили Сполучені Штати Америки: контрудар на Іран Єрусалим здійснюватиме лише по військових цілях, та він не буде спрямований на ядерні й нафтові обʼєкти.

Водночас американські чиновники очікують, що Ізраїль вдарить у відповідь по Ірану до 5 листопада – дня президентських виборів у Штатах, за словами співрозмовників CNN.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.