Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль підготував план відповіді Ірану на атаку 1 жовтня, – СNN

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль підготував план відповіді Ірану на атаку 1 жовтня, – СNN
Ізраїльтяни ховаються від ракет, випущених з Ірану. Рош Ха-Аїн, Ізраїль, 1 жовтня 2024 року
фото: AP

Ізраїльські чиновники запевнили США: контрудар на Іран Єрусалим здійснюватиме лише по військових цілях, та він не буде спрямований на ядерні й нафтові обʼєкти

Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, ознайомлене з питанням.

За словами співрозмовника каналу, Ізраїль вже має готовий план відповіді Тегерану на атаку 1 жовтня. Також джерело додало, що ізраїльські чиновники, зокрема, премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу запевнили Сполучені Штати Америки: контрудар на Іран Єрусалим здійснюватиме лише по військових цілях, та він не буде спрямований на ядерні й нафтові обʼєкти.

Водночас американські чиновники очікують, що Ізраїль вдарить у відповідь по Ірану до 5 листопада – дня президентських виборів у Штатах, за словами співрозмовників CNN.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Читайте також:

Теги: міністр Ізраїль Єрусалим Беньямін Нетаньягу Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща робить рекордні відрахування на армію та оборону країни
ЄС може покарати Польщу за рекордні військові витрати – міністр фінансів Польщі
Вчора, 13:42
Хмарочоси Azrieli Center могли зазнати атаки ХАМАСу
ХАМАС міг повторити сценарій теракту 11 вересня в Ізраїлі – Washington Post
14 жовтня, 09:33
ЦАХАЛ офіційно оголосив про втрати в Лівані
ЦАХАЛ розповів, скільки військових втратив під час наземної операції у Лівані
8 жовтня, 05:25
Між Іраном та Ізраїлем немає кордону
Ракетна атака Ірану. Перші висновки
2 жовтня, 15:51
«Україна опинилася у надскладній ситуації, коли не можна скотитися в підтримку однієї з партій»
Ідеальний американський шторм
26 вересня, 13:29
«Хезболла» попросила іранців здійснити напад на Ізраїль у відповідь на вбивство колишнього лідера ХАМАСу
Іран відхилив прохання «Хезболли» про напад на Ізраїль – Axios
24 вересня, 21:08
Міністр фінансів переконаний, що немає жодних підстав сумніватися в тому, що соціальна сфера у 2025 році буде профінансована
Глава Мінфіну розповів, що буде з соцвиплатами у наступному році
24 вересня, 15:29
Ізраїль атакує Ліван авіацією
Більше 300 загиблих: Ізраїль завдав нових авіаударів по Лівану
24 вересня, 00:58
Посольство США закликало своїх громадян негайно залишити Ліван
Посольство США закликало своїх громадян негайно залишити Ліван
22 вересня, 05:44

Політика

РФ повинна виплатити репарації за нанесену шкоду українській культурі – Рада Європи
РФ повинна виплатити репарації за нанесену шкоду українській культурі – Рада Європи
Німецькі винищувачі перехопили літак РФ над Балтійським морем
Німецькі винищувачі перехопили літак РФ над Балтійським морем
Норвегія виділила пакет допомоги Україні на €6,4 млн
Норвегія виділила пакет допомоги Україні на €6,4 млн
Ізраїль підготував план відповіді Ірану на атаку 1 жовтня, – СNN
Ізраїль підготував план відповіді Ірану на атаку 1 жовтня, – СNN
НАТО планує запровадити спільні стандарти артилерійських боєприпасів
НАТО планує запровадити спільні стандарти артилерійських боєприпасів
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
107K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
14K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
12K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список

Новини

Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Сьогодні, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua