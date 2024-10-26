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Вибори в Грузії. Екзитполи демонструють протилежні результати

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Вибори в Грузії. Екзитполи демонструють протилежні результати
До прихильників, які зібралися біля офісу «Грузинської мрії» після оголошення екзитполів, звернувся почесний голова партії Бідзіна Іванішвілі
фото: «Эхо Кавказа»

Правляча партія «Грузинська мрія» після закриття дільниць святкує перемогу

У Грузії закрилися виборчі дільниці, проте екзитполи, близькі різним політичним силам, показують суперечливі результати.

За даними опитування Edison Research, правляча партія «Грузинська мрія» отримує підтримку трохи більше ніж 40% виборців, коаліція «Єдність заради порятунку Грузії» – 16,7%, стільки ж набрала і коаліція «За зміни».

Вибори в Грузії. Екзитполи демонструють протилежні результати фото 1
інфографіка «Эхо Кавказа»

Екзитпол державного телеканалу Imedi показав перевагу «Грузинської мрії» – понад 56% голосів виборців.

Вибори в Грузії. Екзитполи демонструють протилежні результати фото 2
інфографіка «Эхо Кавказа»

Тим часом, як повідомляє «Эхо Кавказа», правляча партія «Грузинська мрія» після оголошення екзитполів святкує перемогу. Біля офісу партії у небо було запущено феєрверки.

Вибори в Грузії. Екзитполи демонструють протилежні результати фото 3

Раніше у Грузії опозиційна партія заявила про напад на її офіс. 

Нагадаємо, у проросійській партії «Грузинська мрія» вже заявили про перемогу у виборах, хоча голосування ще тривало.

Як відомо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії розпочалося голосування на парламентських виборах. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.

До слова, прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе, який представляє правлячу проросійську партію «Грузинська мрія», проголосував на дільниці у тбіліському районі Ваке. Він заявив, що «це не просто вибори, а референдум» і, не чекаючи на підсумки виборів, заздалегідь оголосив про поразку опозиції.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.

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Теги: коаліція соцопитування міністр вибори референдум партії напад Саломе Зурабішвілі парламент

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