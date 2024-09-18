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Фінляндія пропонує виключити Росію з Радбезу ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фінляндія пропонує виключити Росію з Радбезу ООН
Александер Стубб сподівається, що Росію вдасться виключити з Радбезу ООН у наступному році
фото з відкритих джерел

За словами президента Фінляндії, будь-які країни, які ведуть незаконну війну мають бути виключені зі складу Радбезу ООН

Жодна держава в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй не має мати права вето, а Росію взагалі потрібно виключити з цієї організації. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю Reuters.

За словами президента Фінляндії, склад постійних членів Радбезу ООН варто розширити – цей список мають поповнити представник Латинської Америки та ще по двоє з Азії та Африки. Право вето, за словами Стубба, не повинна мати жодна країна.

«Мій основний меседж полягає в тому, що якщо країни Глобального Півдня, Латинської Америки, Африки, Азії не отримають повноважень у системі, вони відвернуться від Організації Об'єднаних Націй. А ми цього не хочемо», – каже президент Фінляндії.

Також Стубб заявив, що будь-які країни, які ведуть незаконну війну, таку, як Росія зараз веде в Україні, мають бути виключені зі складу Радбезу ООН. Він також висловив сподівання, що інші держави допоможуть реалізувати цей план до 80-річчя ООН наступного року.

Нагадаємо, Російська Федерація, яка у липні почала своє головування у Раді Безпеки ООН, намагалася заблокувати участь України в засіданні щодо масованого ракетного удару 8 липня.

До слова, Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву понад пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Це вже 25-те постачання військової техніки від Гельсінкі.

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Теги: Фінляндія Радбез ООН росія війна

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