Глава Пентагону припустив можливість надання Україні ядерної зброї

Гегсет заявив, що адміністрація Трампа наразі працює над визначенням умов для можливого припинення війни

Гегсет зазначив, що не робитиме жодних публічних заяв щодо цього питання, оскільки остаточне рішення належить президенту

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливість передачі Україні ядерної зброї залежить від рішення президента Дональда Трампа. Про це він повідомив в інтерв'ю Breitbart News.

Водночас Гегсет зазначив, що не робитиме жодних публічних заяв щодо цього питання, оскільки остаточне рішення належить президенту. Він також підкреслив, що адміністрація Трампа наразі працює над визначенням умов для можливого припинення війни Росії проти України.

Також Гегсет висловлював низку суперечливих заяв щодо України, зокрема заявивши, що її членство в НАТО наразі є «малоймовірним», а повернення до кордонів 2014 року – «нереалістичним». Він також наголосив, що США не будуть розгортати війська в Україні, а європейські миротворці не мають бути частиною місії НАТО.

Його слова викликали занепокоєння серед союзників, які розраховували на лідерство США у підтримці України. Втім, Гегсет пояснив, що його висловлювання не є «червоними лініями», а лише відображають «реальність ситуації».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не отримає членство в НАТО, то їй мають надати ядерну зброю як гарантію безпеки для запобігання майбутній агресії з боку РФ.

Нагадуємо, у середу, 12 лютого, Дональд Трамп зазначив, що не заперечує проти зняття питання про вступ України до НАТО з порядку денного, вважаючи це «непрактичним». Про це повідомляє CBS News.

Крім того, президент США також торкнувся питання російської окупації українських територій, заявивши в інтерв'ю Fox News, що Україна «може стати російською в майбутньому, або може не стати».