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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

За кого голосувати на наступних виборах?

glavcom.ua
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«Дивитимусь на життєвий шлях кандидатів»
фото: Уніан

Я ознайомлюсь зі списком кандидатів і зроблю свій вибір

Мене питають, за кого я голосуватиму на наступних виборах.

Відповідаю: коли будуть оголошені вибори (а це дуже не скоро), я ознайомлюсь зі списком кандидатів і зроблю свій вибір. Завчасно повідомлю його вам, щоб ви могли висловити свою компетентну і дуже важливу думку з цього приводу.

Я не шукатиму ідеального кандидата, бо його не буде (ідеальних людей майже не існує, а ті кілька, яких я знаю, не будуть балотуватися).

Я не шукатиму ідеальну програму, бо перед виборами кандидати говоритимуть що завгодно (народна мудрість стверджує, що найбільше брешуть перед виборами, перед сексом і після риболовлі).

Я не куплятимуся на обіцянки різкого розвороту в той чи інший бік, бо це неможливо. Я не звертатиму уваги на обіцянки швидких простих рішень, бо частина кандидатів щиро в них віритиме, інша цинічно обманюватиме, збираючись робити навпаки, третя плануватиме довгі складні рішення, але розумітиме, що за них ніхто не проголосує. Всі кандидати обіцятимуть кінець епохи бідності та швидкі посадки всіх винних. Списки винних та списки тих, для кого персонально настане кінець епохи бідності, складатимуть у штабах.

Натомість я дивитимусь на життєвий шлях кандидатів, чого вони навчилися та як їхні слова раніше відповідали чи не відповідали справам. Які люди були навколо них всі ці роки та хто приєднався безпосередньо перед виборами. Чи є в них базове розуміння менеджменту (на все решту можна найняти фахівців).

Але все це буде не скоро. Немає важелів швидко посадити Путіна за стіл переговорів (писав про це багато разів, і напишу ще раз). Немає способу провести вибори, поки тривають активні бойові дії.

Для початку потрібно би було розробити законодавство (поточне законодавство не містить правової бази для післявоєнних виборів) та оновити реєстри (підозрюю, на це не закладені гроші в бюджеті на цей рік). І те, й те потребує часу, і варто було би починати завчасно. Тут є робота для парламенту, а він майже втратив дієздатність. І це мені сильно не подобається, бо в новітній історії завжди саме парламент витягав Україну з політичних криз.

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Джерело
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Теги: вибори парламент Україна

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Валерій Пекар

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