Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії

Переговорна зустріч представників України та Росії щодо припинення війни пройде наступного тижня

Президент США Дональд Трамп анонсував переговорну зустріч представників України та Росії щодо припинення війни, яка має відбутися у Саудівській Аравії. Про це Трамп заявив на прес-конференцію в Білому домі 13 лютого.

За його словами зустріч представників України та Росії щодо припинення війни пройде наступного тижня.

«Представники США, України та Росії наступного тижня проведуть зустріч у Саудівській Аравії щодо врегулювання війни», - сказав Трамп.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що представники України, Росії та Америки зустрінуться завтра, 14 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції. За словами Трампа, буде Росія, запрошено Україну, але він не впевнений, хто яку країну представлятиме. Проте, це точно будуть високопоставлені чиновники з Росії, України та США.

Але радник ОП Дмитро Литвин спростував слова Трампа.

«За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається», – зазначає Литвин.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну в 2022 році США дотримувались принципу «Нічого про Україну без України». Однак зараз ситуація змінилася. Тепер у фокусі – світ Дональда Трампа і Володимира Путіна, і США більше не прагнуть забезпечити безпеку України та Європи. Про це пише The Telegraph.

За результатами розмови з Путіним, Трамп повідомив, що вони домовилися «негайно розпочати переговори».