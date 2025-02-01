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Дипломат: Родина Трампа спровокувала конфлікт у Сербії

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Дипломат: Родина Трампа спровокувала конфлікт у Сербії
Толкач: Споруду мають звести на місці зруйнованого під час бомбардувань НАТО міністерства оборони
aото з відкритих джерел

Посол України Володимир Толкач: «У Сербії напруга через початок робіт з будівництва готелю членами сім’ї Трампа»

Родина президента США Дональда Трампа планує звести готель на місці зруйнованого під час бомбардувань НАТО міністерства оборони. Об’єкт вважається історичною пам’яткою, тому серед сербів є напруга. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Сербії Володимир Толкач.

За словами Толкача, у Сербії, не дивлячись на напругу через будівництво, чекають від Трампа завершення гарячої фази війни в Україні.

«Усі тут пам’ятають, як Трамп робив ставку на нормалізацію відносин між Приштиною та Белградом, спираючись на економічний аспект. Тому чогось подібного чекають і цього разу. Це по-перше. По-друге, всі очікують на дії Вашингтона, які дозволять завершити гарячу фазу російсько-української війни. Окрім того, на це звернув би увагу, у Сербії є напруга через  попередні роботи з будівництва готелю членам сім’ї Трампа. Споруду мають звести на місці зруйнованого під час бомбардувань НАТО міністерства оборони. Об’єкт вважається історичною пам’яткою» , – зазначив Володимир Толкач.

До речі, не всі серби погано ставляться до будівництва готелю на місці історичної пам’ятки.

«По-різному люди ставляться. Не сказав би, що всі дивляться на це негативно. Хтось сприймає це як можливість мати в особі Трампа союзника. Одні кажуть, мовляв, скільки ще буде стояти зруйнована будівля? Інші заперечують. Мовляв, не може бути зведена будівля на місці зруйнованої історичної пам’ятки, бо тут сербів знищували натівські солдати» , – каже Толкач.

Нагадаємо, у столиці Сербії – Белграді – зять експрезидента США Дональда Трампа Джаред Кушнер хоче побудувати розкішний готельно-житловий комплекс і музей на місці зруйнованого силами НАТО генштабу армії колишньої Югославії.

Як повідомляє The New York Times, попередня угода між Кушнером і владою Сербії надасть інвестиційній компанії зятя Трампа безкоштовну оренду на 99 років і право будівництва. При цьому уряд Сербії має отримати 22% прибутку. Вартість проєкту становить близько $500 млн.

Нагадаємо, лідер Сербії Александар Вучич нещодавно заявив, що Белград може відіграти роль посередника у переговорах Путіна і Трампа. Посол України у Сербії Володимир Толкач в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що особисто він не бачить необхідності в переговорах Путіна і Трампа у Белграді.

Також за час повномасштабної війни позиція сербів почала повільно, але все ж таки змінюватися на нашу користь. Загалом Сербія сприймає нас як дружню слов’янську країну попри те, що жителі країни не повністю розуміють причину російської агресії.

До слова, Сербія розірвала низку контрактів на закупівлю російської зброї, якою постачала армію з часів СРСР. 

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Теги: Володимир Толкач готель посол Сербія будівництво Дональд Трамп

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