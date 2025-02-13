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Створення переговорної групи та... пояс Усика. Стали відомі деталі розмови Трампа та Зеленського

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Створення переговорної групи та... пояс Усика. Стали відомі деталі розмови Трампа та Зеленського
Axios: Розмова між Трампом і Зеленським була «позитивною і тривала близько години», довше, ніж розмова Трампа з Путіним
колаж: glavcom.ua

Зеленський сказав Трампу, що віддасть йому чемпіонський пояс від українського боксера-важковаговика Олександра Усика

Під час телефонної розмови в середу, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський сказав президенту США Дональду Трампу, що диктатор РФ Володимир Путін лише вдає, що хоче домовитися про мирну угоду, тому що він «боїться вас». Деталі розмови між президентами наводить Axios.

Зазначається, що Трамп висловив підтримку заклику до європейських миротворчих сил – це буде однією з гарантій безпеки. Він також розповів Зеленському, хто буде частиною переговорної групи США, однак ці подробиці нараз невідомі.

Прикметно, що розмова між Трампом і Зеленським була «позитивною і тривала близько години», довше, ніж розмова Трампа з Путіним. Трамп сказав Зеленському, що розуміє його занепокоєння з приводу розмови з російським диктатором, але підкреслив, що «немає іншого виходу, якщо він хоче, щоб його дипломатичні зусилля були успішними».

«Мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну», – наводить слова Трампа Axios.

Водночас Зеленський заявив, що хоче угоди, але вважає, що Путін просто говорить Трампу те, що той хоче почути. Президент США відповів, що Зеленський «можливо, правий».

Також Трамп попросив, щоб Зеленський призначив власну переговорну групу, і наголосив, що майбутня зустріч із віце-президентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде «дуже важливою для запуску дипломатичного процесу». 

Президент США завершив розмову, давши Зеленському свій особистий номер і сказав, що той «може зателефонувати йому напряму». Зеленський ж сказав Трампу, що віддасть йому чемпіонський пояс від українського боксера-важковаговика Олександра Усика.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори».

Потім президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Марко Рубіо переговори диктатор штучний інтелект президент Володимир Зеленський Дональд Трамп путін росія

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