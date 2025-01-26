У Запоріжжі після дев’яти днів пошуків під завалами виявили тіло людини

Рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору

Унаслідок обстрілу Запоріжжя 18 січня загинули дві людини, ще 12 отримали травми

У Запоріжжі під завалами виявили тіло людини. Рятувальні роботи в місті тривали після атаки 18 січня. Про це повідомляє ДСНС Запорізької області.

«26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали дев’ять днів», – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу Запоріжжя 18 січня, загинули дві людини, ще 12 отримали травми. До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).

Загалом, за дев’ять діб від ДСНС залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Нагадаємо, 18 січня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

За словами голови Запорізької ОВА, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. Також постраждав Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських окупантів на Київ і Запоріжжя та показав відео наслідків ворожого удару. Як наголосив президент, «усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари».