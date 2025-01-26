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У Запоріжжі після дев’яти днів пошуків під завалами виявили тіло людини

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Запоріжжі після дев’яти днів пошуків під завалами виявили тіло людини
Рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору
фото: ДСНС України/Telegram

Унаслідок обстрілу Запоріжжя 18 січня загинули дві людини, ще 12 отримали травми

У Запоріжжі під завалами виявили тіло людини. Рятувальні роботи в місті тривали після атаки 18 січня. Про це повідомляє ДСНС Запорізької області.

«26 січня рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Пошуково-рятувальні роботи тривали дев’ять днів», – ідеться у повідомленні.

У Запоріжжі після дев’яти днів пошуків під завалами виявили тіло людини фото 1

Унаслідок обстрілу Запоріжжя 18 січня, загинули дві людини, ще 12 отримали травми. До робіт залучали кінологічний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).

У Запоріжжі після дев’яти днів пошуків під завалами виявили тіло людини фото 2

Загалом, за дев’ять діб від ДСНС залучалися 178 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Нагадаємо, 18 січня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

За словами голови Запорізької ОВА, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. Також постраждав Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських окупантів на Київ і Запоріжжя та показав відео наслідків ворожого удару. Як наголосив президент, «усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари».

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Теги: Запоріжжя ЗСУ війна Володимир Зеленський рятувальники ракетна атака

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