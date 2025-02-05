З початку року було зафіксовано майже 700 випадків «мінування» шкіл. У яких областях найбільше

У 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти

Упродовж січня правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тис. закладів освіти. Про це повідомила Національна поліція України у відповідь на запит Liga.net.

За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували в Київській області – 80 разів. В інших областях ситуація така:

у Закарпатській області – 76 випадків;

у Вінницькій області та у Києві – по 55;

у Полтавській області – 53;

у Львівській області – 52;

у Волинській області – 50;

у Дніпропетровській області – 32;

у Миколаївській області – 30.

За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише у січні 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування».

Однак в інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.

До слова, Україні потрібно мінімум $37 млрд для того, щоб розмінувати свою територію. Про це в інтерв'ю NV розповів Андрій Саварець, координатор Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення.

«Коли Світовий банк робив оцінку вартості розмінування, зазначено було, що Україна потребує $37 млрд, а хтось називає цифру і $50 млрд. Це якраз керуючись таким класичним підходом розмінування вручну», – заявив фахівець. Андрій Саварець зауважив, що, за останніми даними, 142 тис. км кв. української території є замінованою.