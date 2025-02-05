Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

З початку року було зафіксовано майже 700 випадків «мінування» шкіл. У яких областях найбільше

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З початку року було зафіксовано майже 700 випадків «мінування» шкіл. У яких областях найбільше
За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували в Київській області – 80 разів
фото: Національна поліція

У 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти

Упродовж січня правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тис. закладів освіти. Про це повідомила Національна поліція України у відповідь на запит Liga.net.

За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували в Київській області – 80 разів. В інших областях ситуація така:

  • у Закарпатській області – 76 випадків;
  • у Вінницькій області та у Києві – по 55;
  • у Полтавській області – 53;
  • у Львівській області – 52;
  • у Волинській області – 50;
  • у Дніпропетровській області – 32;
  • у Миколаївській області – 30.

За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише у січні 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування».

Однак в інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.

До слова, Україні потрібно мінімум $37 млрд для того, щоб розмінувати свою територію. Про це в інтерв'ю NV розповів Андрій Саварець, координатор Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення.

«Коли Світовий банк робив оцінку вартості розмінування, зазначено було, що Україна потребує $37 млрд, а хтось називає цифру і $50 млрд. Це якраз керуючись таким класичним підходом розмінування вручну», – заявив фахівець. Андрій Саварець зауважив, що, за останніми даними, 142 тис. км кв. української території є замінованою.

Читайте також:

Теги: Світовий банк Миколаїв розмінування замінування Україна поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 лютого – Всесвітній день укулеле
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 лютого, 00:05
Збірна України з футзалу перемогла Німеччину
Євро-2026. Збірна України з футзалу здобула третю поспіль перемогу
1 лютого, 14:13
Міфи про Китай, які вже час залишити у минулому
Чи мріють китайці про Сибір?
15 сiчня, 17:34
ВВП зростає на 4%, а заробітні плати збільшуються на 14%
В Україні цьогоріч не вистачатиме понад 500 тис. працівників: про які професії йдеться
13 сiчня, 02:48
«Переговори між Росією і Україною є можливими, але...»
Чи можливі мирні переговори з Росією? Досвід минулих років
12 сiчня, 08:37
Учасники акції тримали плакати з написами «Фіцо – колаборант і російський агент», «Словаччина – це Європа», «Досить з нас Фіцо»
«Фіцо – російський агент!». У Братиславі тисячі людей знову вийшли на антиурядовий мітинг
11 сiчня, 03:27
На думку Келлога, «найбільшою помилкою» чинного президента Джо Байдена була відмова говорити з лідером РФ Володимиром Путіним
Спецпредставник Трампа планує вирішити питання війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації
8 сiчня, 23:15
Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планував відвідати Київ на початку січня
Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва
7 сiчня, 21:39
У Туреччині чоловіка було засуджено до 6 років і 8 місяців позбавлення волі за сексуальні домагання до неповнолітніх
Україна екстрадувала до Туреччини засудженого за сексуальні домагання до неповнолітніх
7 сiчня, 03:52

Наука та освіта

З початку року було зафіксовано майже 700 випадків «мінування» шкіл. У яких областях найбільше
З початку року було зафіксовано майже 700 випадків «мінування» шкіл. У яких областях найбільше
Військові виші цьогоріч відкриють набір на нові спеціальності: перелік
Військові виші цьогоріч відкриють набір на нові спеціальності: перелік
«Метінвесті Політехніка» розширює навчальні програми для ветеранів
«Метінвесті Політехніка» розширює навчальні програми для ветеранів
Заступник Лісового різко відреагував на розмови щодо продажу Києво-Могилянської академії
Заступник Лісового різко відреагував на розмови щодо продажу Києво-Могилянської академії
Милованов готує офіційний запит про купівлю Києво-Могилянської академії
Милованов готує офіційний запит про купівлю Києво-Могилянської академії
Мобілізація студентів та викладачів: Міноборони роз'яснило правила надання відстрочки
Мобілізація студентів та викладачів: Міноборони роз'яснило правила надання відстрочки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
17K
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
13K
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
8234
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
7241
Нова перша леді Сирії вперше з'явилась на публіці: що про неї відомо

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua