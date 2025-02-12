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Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом
колаж: glavcom.ua

Служба безпеки України викрила у своїх лавах «топщура», який працював на ФСБ

Україна пережила масовану нічну атаку: подробиці від Повітряних сил. Глава СБУ Малюк власноруч провів сенсаційну спецоперацію. Трамп мав «тривалу та продуктивну» розмову з Путіним. Зеленський підтвердив розмову із Трампом. Рада встановила Національний день молитви 24 лютого.

«Главком» зібрав найголовніше за 12 лютого, аби ви були в курсі новин.

Україна пережила масовану нічну атаку: подробиці від Повітряних сил

У ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М» по Києву та Кривому Рогу. Також Росія атакувала 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі.

Кореспондент «Главкома» побував на місці удару в Оболонському районі міста. 

Глава СБУ Малюк власноруч провів сенсаційну спецоперацію

Служба безпеки України викрила у своїх лавах «топщура», який працював на ФСБ. Зрадником виявився один із посадовців Антитерористичного центру СБУ – керівник Штабу Антитерористичного центру (АТЦ). Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ім’я затриманого служба не розголошує. Однак судячи з відкритих джерел, штаб Антитерористичного центру СБУ очолює Дмитро Козюра. Його публічних коментарів щодо звинувачень наразі немає.

Для виявлення та затримання ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву «Щур».

Трамп мав «тривалу та продуктивну» розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

«Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори».

Зеленський підтвердив розмову із Трампом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони США на «Рамштайні» окреслив ймовірні підходи до завершення війни

Новий очільник Пентагону Піт Геґсет на зустрічі у форматі «Рамштайн» окреслив бачення безпекової політики США щодо України. Його заяви передає журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

«Як і ви, ми хочемо суверенну та процвітаючу Україну. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України до 2014 року є нереалістично метою. Прагнення до цієї ілюзорної мети лише продовжить війну та спричинить ще більше страждань», – заявив Геґсет.

За його словами, міцний мир для України має включати міцні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову. «Це має бути не Мінськ-3. Проте США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів», – зауважив посадовець.

Рада встановила Національний день молитви 24 лютого

Верховна Рада схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого. За словами народного обранця, Верховна Рада у Національний день молитви проведе засідання, яке почнеться виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

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Теги: росія Верховна Рада міністр війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна журналіст ворог переговори 24 лютого

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