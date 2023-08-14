На верфі в Стамбулі пролунав вибух

За попередніми даними, сталося стиснення газу, внаслідок чого пролунав вибух

На верфі (місце, де будують чи ремонтують кораблі – «Главком») в Стамбулі пролунав вибух на судні, повідомила газета Milliyet.

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«Вибух пролунав у відсіку для відходів судна на корабельні в Тузлі о 10:30 за місцевим часом», – повідомило видання.

За даними газети, сталося стиснення газу, внаслідок чого пролунав вибух. У цей момент у відсіку були двоє робітників верфі, один із них загинув, другий отримав легкі поранення.

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На місце події прибули екстрені служби.

Нагадаємо, у великому турецькому комерційному порту Дериндже на північному заході Туреччини стався потужний вибух.

Також у четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 бала. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья.

До слова, Туреччина активно бореться із небувалою досі навалою нелегальних мігрантів із низки країн. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая оголосив, що 372 організатори були заарештовані, а 17 258 нелегальних мігрантів були депортовані за останні 2 місяці під час операцій з пошуку нелегалів.