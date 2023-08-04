Мер Рахова достроково подав у відставку
Міський голова уточнив, що причиною відмови від посади є «роздратування влади» щодо нього
Сьогодні, 4 серпня, мер міста Рахів Закарпатської області Віктор Медвідь достроково склав повноваження. Про це повідомляє прессслужба міської ради Рахова.
«Складаю повноваження. Не рахую потрібним залишатися на посаді, коли частина виборців смакує дезінформацією», – заявив Медвідь.
Міський голова уточнив, що причиною відмови від посади є «роздратування влади» щодо нього. «Вершиною роздратування для влади стали події з призначення керівника Рахівського лісгоспу. Ми не дозволили «лісовим урядовцям» здійснити їх нечисті плани. І цього влада не пробачила», – заявив він.
Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук чинного мера міста Рахів Закарпатська область Віктора Медвідя. Як зазначалося, чиновник «зник» 21 липня цього року. Його розшукує Рахівське відділення поліції Тячівського відділу ГУНП у Закарпатській області за підозрою у розтраті/привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі (ч.4 ст. 191 ККУ) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).
Коментарі — 0