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Відновлення «зернової угоди»: Туреччина працює над переговорами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відновлення «зернової угоди»: Туреччина працює над переговорами
Переговори щодо відновлення «зернової угоди» можуть пройти у Стамбулі
фото з відкритих джерел

Туреччина вважає, що розірвання «зернової угоди» може призвести до глобальних наслідків, адже ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%

Перемовини щодо поновлення Чорноморської зернової ініціативи можуть пройти у Стамбулі. Туреччина працює над цим питанням. Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

«Щоб не викликати глобальних проблем, особливо викликаних міграцією переміщень і нестабільності, які можуть виникнути в слаборозвинених країнах, Туреччина працює з Організацією Об'єднаних Націй над проєктними пропозиціями, щоб зробити коридор функціональним», – йдеться у повідомленні.

Туреччина вважає, що розірвання «зернової угоди» може призвести до глобальних наслідків, адже ціна на зерно у світі вже піднялася на 15%.

«Технічні переговори між Москвою та Києвом щодо активації коридору можуть відбутися в Стамбулі», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

За інформацією ЗМІ, влада Туреччини обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди, реалізація якої була призупинена 17 липня. Підсумки опрацювання питання глава МЗС країни Хакан Фідан планує обговорити з дипломатом країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого може відбутися зустріч президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Володимира Путіна.

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Теги: Туреччина росія зерно Катар влада переговори

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