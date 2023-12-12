Головнокомандувач Збройних сил Швеції побував на фронті в Україні і зробив невтішні висновки

Мікаель Бюден вважає, що перемога Україні зараз неможлива в принципі адже для цього на сьогодні немає умов

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден побував фронті в Україні та заявив, що країна не виграє війну, принаймні в нинішньому вигляді, тому потрібна потужна підтримка країн Заходу. Водночас він зауважив, що потрібно збільшити підтримку України, зокрема з боку Швеції. Про це пише видання Samnytt.

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Швеція все глибше втягується в протистояння України та Росії з боку Заходу через постачання зброї, боєприпасів та транспортних засобів власного виробництва на 22,2 млрд. шведських крон, пише Samnytt. Днями на передовій з інспекцією побував головком ЗС Швеції Мікаель Бюден, який вирішив особисто переконатися в ефективному використанні переданих країною Києву військових ресурсів. Як випливає з пресрелізу на сайті Збройних сил, Бюден відвідав Україну для зустрічі з міністром оборони країни Рустемом Умєровим і його колегою Валерієм Залужним.

«Я хотів побачити та почути, як підтримка отримується на місці, і отримав підтвердження, що це має реальне значення», – наводить слова Мікаеля Бюдена пресслужба відомства.

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Бюден заявляє, що Росія підривала села і проявила повну безрозсудність у війні. Він звинувачує Росію в порушенні законів війни, завдаючи ударів по мирним жителям. Бюден свідчить, серед іншого, про напади на заклади охорони здоров’я, машини швидкої допомоги та школи. «Це дуже сумно, мені сумно. Я злюся, тому що це так неправильно», – каже Бюден.

За підсумками свого візиту на лінію бойового зіткнення генерал визнав, що наразі ЗСУ не зможуть перемогти Росію у війні без потужної військової допомоги Заходу. Однак, за його словами, це не означає, що перемога Україні неможлива в принципі, просто для цього на сьогодні немає умов. Він визнає, що Україна не виграє війну, якою вона є сьогодні. За його словами, тільки Захід може виграти війну для України.

«Не можу сказати, що підтримка не працює, можу сказати, що зараз немає умов (для перемоги України – «Главком»). Умовами перемоги є безперервна робота з тісним діалогом із країнами на Заході, які підтримують Україну», – зазначив головнокомандувач Збройних сил Швеції.

За його словами, війна в Україні триватиме «ще кілька років», а також продовжиться підтримка країни з боку Швеції. «Ми поставили ефективні системи, такі як Archer і Combat Vehicle 90, тепер важливо зосередитися на постачанні, щоб обладнання працювало і могло бути використане. Йдеться про технічне обслуговування, постачання запасних частин і боєприпасів», – говорить Бюден.

До слова, Швеція виділила Україні новий пакет допомоги в розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Гроші будуть спрямовані на підтримку українців у зимовий період. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає SVT Nyheter. За його словами, більша частина грошей надійде до фонду Світового банку з відновлення України, який підтримує центральну інфраструктуру України у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.