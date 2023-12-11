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Швеція виділила Україні рекордний пакет допомоги: куди підуть гроші

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Швеція виділила Україні рекордний пакет допомоги: куди підуть гроші
Швеція допоможе Україні закупити обладнання для опалення та передачі потужності в електромережі
фото: Pixabay

Стокгольм надасть понад 130 млн доларів на забезпечення української енергосистеми 

Швеція виділила Україні новий пакет допомоги в розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Гроші будуть спрямовані на підтримку українців у зимовий період. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає SVT Nyheter.

«Наразі це найбільша підтримка в межах двосторонньої допомоги Швеції Україні», – підкреслив глава уряду Швеції.

За його словами, більша частина грошей надійде до фонду Світового банку з відновлення України, який підтримує центральну інфраструктуру України у сфері енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, зокрема підуть на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужності в українській електромережі.

Крім того, кошти будуть спрямовані і на інші форми допомоги для українців, наприклад на підтримку притулків.

Нагадаємо, що Україна та Швеція обговорюють спільну роботу у сфері інновацій, а також ймовірну передачу Збройним силам України літаків Gripen.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі шведським генералом Мікаелем Бюденом, щоб обговорити реформи міністерства та подякувати Швеції за підтримку.

Теги: Швеція Україна електроенергія

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