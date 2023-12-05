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Реформи та прозорі закупівлі: Умєров зустрівся з головнокомандувачем Збройних Сил Швеції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Реформи та прозорі закупівлі: Умєров зустрівся з головнокомандувачем Збройних Сил Швеції
фото: mil.gov.ua

Під час зустрічі міністр оборони України подякував Мікаелеві Бюдену і його країні за постійну політичну, дипломатичну і військову підтримку

Сьогодні, 5 грудня, міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся зі шведським генералом Мікаелем Бюденом, щоб обговорити реформи міністерства та подякувати Швеції за підтримку. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«Поінформував генерала про реформи у міністерстві. Прозорі летальні і нелетальні закупівлі, безкомпромісна боротьба з корупцією та локалізація оборонного виробництва в Україні є нашими пріоритетами», – наголосив Умєров.
Під час зустрічі міністр оборони України подякував Мікаелеві Бюдену і його країні за постійну політичну, дипломатичну і військову підтримку.

«Висловив готовність поділитись досвідом Українського війська з нашими шведськими союзниками. Передав запрошення міністру оборони Швеції Полу Йонсону знову відвідати Україну з візитом», – додав Умєров.

Нагадаємо, Україна отримала вісім гаубиць Archer від Швеції.  Шведський уряд ухвалив рішення про передачу Україні САУ Archer ще у січні. Гаубиці мають хорошу мобільність і високу точність.

Теги: міністр Міноборони Рустем Умєров Швеція

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