Реформи та прозорі закупівлі: Умєров зустрівся з головнокомандувачем Збройних Сил Швеції

Під час зустрічі міністр оборони України подякував Мікаелеві Бюдену і його країні за постійну політичну, дипломатичну і військову підтримку

Сьогодні, 5 грудня, міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся зі шведським генералом Мікаелем Бюденом, щоб обговорити реформи міністерства та подякувати Швеції за підтримку. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Поінформував генерала про реформи у міністерстві. Прозорі летальні і нелетальні закупівлі, безкомпромісна боротьба з корупцією та локалізація оборонного виробництва в Україні є нашими пріоритетами», – наголосив Умєров.

Під час зустрічі міністр оборони України подякував Мікаелеві Бюдену і його країні за постійну політичну, дипломатичну і військову підтримку.

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«Висловив готовність поділитись досвідом Українського війська з нашими шведськими союзниками. Передав запрошення міністру оборони Швеції Полу Йонсону знову відвідати Україну з візитом», – додав Умєров.

Нагадаємо, Україна отримала вісім гаубиць Archer від Швеції. Шведський уряд ухвалив рішення про передачу Україні САУ Archer ще у січні. Гаубиці мають хорошу мобільність і високу точність.