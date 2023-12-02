У Білорусі чоловіка засудили до п’яти років за донат полку Калиновського

Олександра Гончарова звинуватили в участі у збройному конфлікті на території іноземної держави

У Білорусі чоловіка засудили до 5 років колонії суворого режиму за донат полку Калиновського. Як пише білоруська служба «Радіо Свобода», такий вирок винесла суддя Мінського райсуду Олена Місник Олександру Гончарову, якого звинувачували за ч. 2 ст. 361-3 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (участь на території іноземної держави у збройному формуванні чи збройному конфлікті, військових діях, вербування або підготовка осіб для такої участі).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з обвинуваченням, банківським переказом він переслав гроші для фінансування діяльності білоруського полку ЗСУ імені Кастуся Калиновського.

Раніше самопроголошений президент Білорусі терміново вирішив позбутись свого заступника, але ніяких чітких пояснень свого рішення не навів. Лукашенко своїм указом звільнив із посади помічника Ігоря Брило – інспектора з Вітебської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна для США відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується виїхати з країни. Про це передає Belta. Лукашенко вважає, що через загострення арабо-ізраїльського конфлікту Україна відходить на другий план і партнери від неї відвернуться.