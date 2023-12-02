Скільки українців на окупованих територіях мобілізувала Росія? Офіс Залужного озвучив цифру

З початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях Росія відмобілізувала та відправила на фронт понад 100 тис. українців

Найбільше громадян України ворог мобілізував у захоплених обласних, районних центрах та шахтарських населених пунктах

З початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях Росія відмобілізувала та відправила на фронт понад 100 тис. українців. Про це «Главкому» повідомив начальник управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил полковник Євген Сасько у відповіді на запит.

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За його даними, найбільше громадян України ворог мобілізував в обласних, районних центрах та шахтарських населених пунктах.

Станом на 2 грудня, втрати ворога у великій війні складають 331,1 тис. військових, повідомляє Генштаб ЗСУ. Окремо портал minusrus.com поінформував, що з початку вторгнення РФ в Україну поранення отримали понад 990 тис. загарбників.

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Нагадаємо, в Україні триває 647-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО». Зазначається, Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові.