Партія Качинського назвала свого кандидата у президенти Польщі

41-річний безпартійний історик Навроцький з 2021 року є головою Інституту національної памʼяті Польщі

Польська правоконсервативна політична партія «Право і справедливість», що перебуває в опозиції до уряду Дональда Туска, визначалася з кандидатом на посаду глави держави. Ним став голова Інституту національної памʼяті (IPN) Польщі Кароль Навроцький. Про це інформує PAP.

Як заявив очільник партії Ярослав Качинський, перш за все на це рішення вплинула конкретна ситуація, в якій зараз перебуває країна. За його словами, цей стан можна охарактеризувати як «внутрішню війну, польсько-польську війну».

«Я хочу, щоб це було зрозуміло – ми не хочемо цієї війни. Тому потрібна людина, яка заслуговує на довіру, незалежно від політичної формації, яка матиме волю і здатність закінчити цю війну не в ім'я інтересів жодної зі сторін, не в ім'я інтересів жодної зі сторін, а в ім'я інтересів Польщі», – заявив Качинський.

Зазначимо, 41-річний безпартійний історик Навроцький з 2021 року є головою Інституту національної памʼяті Польщі. Він закінчив Інститут історії Гданського університету, згодом багато років працював у гданській філії IPN. Після цього до призначення головою Інституту національної памʼяті Польщі він був директором музею Другої світової війни у Гданську.

В інтерв'ю порталу wPolityce.pl він назвав українську Галичину «Східною Малопольщею».

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