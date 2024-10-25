Головна Світ Політика
search button user button menu button

Останні вибори до Європарламенту. Надепка помітила цікавий «український» тренд

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Останні вибори до Європарламенту. Надепка помітила цікавий «український» тренд
Кравчук: Багато в чому українці за кордоном можуть допомагати. У тому числі, коли відбуваються виборчі процеси в Європі
фото громадської ініціативи «Голка»

Заступниця голови фракції «Слуга народу»: «Деякі партії брали спеціально кандидатів з українськими паспортами»

На останніх виборах до Європарламенту можна було побачити певний тренд, коли деякі партії брали спеціально українців з українськими паспортами. Оскільки законодавством дозволено, щоб вони були номером один чи два в списку.  Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Латвійська партія залучала українку. Вона працює в Європарламенті, в секретаріаті групи Renew. Бельгійська партія також взяла українку, яка до 2022 року переїхала до Бельгії і дуже асоціює себе з Україною», – розповіла Кравчук.

За її словами, це допомагає привертати увагу до партій, особливо в країнах, які підтримують Україну або виступають активно проти Росії. Нардепка наголошує, що це «був додатковий бонус», щоб за них проголосували.

Євгенія Кравчук переконана: дуже важливо для адвокації інтересів України, щоби країни і національні уряди ЄС підтримали вступ України, дали зброю, гроші і так далі. На її думку, тут активно можуть допомагати українці за кордоном.

«Багато в чому українці за кордоном можуть допомагати. У тому числі, коли відбуваються виборчі процеси в Європі. Ті, хто довше живе і має громадянство, мають величезний важливий вплив. Наприклад в США дуже чітко враховують різні соціальні групи потенційних виборців і під час президентської кампанії і на виборах конгресменів. Якщо діаспора згуртована, то вона має великий вплив. Навіть зараз на прикладі Пенсильванії – штату, який коливається у підтримці свого кандидата на президентських виборах, багато в чому йде боротьба за голоса діаспори, української чи польської», – пояснила політикиня.

Кравчук додала, що багато українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення досі мають регулярні акції на підтримку України. Наприклад, в Португалії українська діаспора щодня з 24 лютого о 17-й робить ланцюг єднання з українськими прапорами на центральній площі Лісабона, не даючи про себе забути.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство повернення українців має бути створено, аби реалізувати стратегію заохочення людей повертатися додому. «Ідея створення цього Міністерства полягає в тому, що ми приділяємо окрему увагу 7,5 мільйонам українців, які сьогодні перебувають за межами нашої держави», – наголосив Шмигаль.

за останніми даними, 64% мігрантів з України не адаптувалися до життя в інших країнах і мають намір в підсумку повернутися додому. Проте час, коли це відбудеться, ними ще не визначено. Про це пишуть експерти Gradus Research, оприлюднюючи результати відповідного дослідження. За результатами опитування, найбільше бажання повернутися в Україну висловлюють мігранти, які віддалено працюють на український бізнес – 70%.

До слова, третина українських біженців, які наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, зовсім не цікавляться подіями та ситуацією в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Читайте також:

Теги: вибори Європейський союз Євгенія Кравчук громадянство діаспора українці партії гроші Європарламент 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робін Вагенер
Депутат Бундестагу Робін Вагенер: Дозволити Україні бити по Росії – це ефективніше і дешевше Інтерв'ю
2 жовтня, 14:17
28 вересня Росія вдарила по лікарні у Сумах
На Сумщині 29 та 30 вересня оголошено днями жалоби
28 вересня, 14:36
Ізраїль рекомендує ліванським жителям евакуюватися з півдня країни
ЦАХАЛ закликав жителів півдня Лівану евакуюватися
30 вересня, 23:57
У грудні Олексію мало виповнитися двадцять два роки
Поблизу Торецька загинув 21-річний розвідник. Згадаймо Олексія Калінчука
22 жовтня, 09:00
У Молдові відбувся референдум
50 на 50: в Молдові не визначились із потребою вступу в ЄС
21 жовтня, 07:40
Поліцейські вживають заходів для розкриття злочину та закликають жителів області не довіряти незнайомцям
Жительку Тернопільщини ошукали на 177 тис. грн: історія шахрайства
23 жовтня, 04:10
Наталія Бойко боролася із окупантами на східному напрямку у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка
«Вірила у майбутнє, яке виборювала для себе та сина». Згадаймо Наталію Бойко
23 жовтня, 09:00
Для отримання  допомоги особи або їхні представники мають подати до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА письмову заяву
Хто з поранених військових може отримати допомогу: столиця затвердила порядок виплат
Вчора, 11:34
Стане складніше отримати Карту поляка, адже повернеться вимога «знання польської мови»
Українцям стане важче отримати карту поляка – Rzeczpospolita
Сьогодні, 15:47

Політика

Останні вибори до Європарламенту. Надепка помітила цікавий «український» тренд
Останні вибори до Європарламенту. Надепка помітила цікавий «український» тренд
На Курщині росіяни закріплюють за підрозділами КНДР перекладачів – розвідка
На Курщині росіяни закріплюють за підрозділами КНДР перекладачів – розвідка
Рандеву у Путіна. Тривожні підсумки саміту BRICS
Рандеву у Путіна. Тривожні підсумки саміту BRICS
Шольц стурбований присутністю північнокорейських військ у Росії
Шольц стурбований присутністю північнокорейських військ у Росії
КНДР направляє другу партію солдатів до Росії – Bloomberg
КНДР направляє другу партію солдатів до Росії – Bloomberg
Україна просила в Польщі південнокорейську зброю, однак отримала відмову
Україна просила в Польщі південнокорейську зброю, однак отримала відмову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
44K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
37K
Одна з областей посилює мобілізацію
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
19K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua