Останні вибори до Європарламенту. Надепка помітила цікавий «український» тренд

Кравчук: Багато в чому українці за кордоном можуть допомагати. У тому числі, коли відбуваються виборчі процеси в Європі

Заступниця голови фракції «Слуга народу»: «Деякі партії брали спеціально кандидатів з українськими паспортами»

На останніх виборах до Європарламенту можна було побачити певний тренд, коли деякі партії брали спеціально українців з українськими паспортами. Оскільки законодавством дозволено, щоб вони були номером один чи два в списку. Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Латвійська партія залучала українку. Вона працює в Європарламенті, в секретаріаті групи Renew. Бельгійська партія також взяла українку, яка до 2022 року переїхала до Бельгії і дуже асоціює себе з Україною», – розповіла Кравчук.

За її словами, це допомагає привертати увагу до партій, особливо в країнах, які підтримують Україну або виступають активно проти Росії. Нардепка наголошує, що це «був додатковий бонус», щоб за них проголосували.

Євгенія Кравчук переконана: дуже важливо для адвокації інтересів України, щоби країни і національні уряди ЄС підтримали вступ України, дали зброю, гроші і так далі. На її думку, тут активно можуть допомагати українці за кордоном.

«Багато в чому українці за кордоном можуть допомагати. У тому числі, коли відбуваються виборчі процеси в Європі. Ті, хто довше живе і має громадянство, мають величезний важливий вплив. Наприклад в США дуже чітко враховують різні соціальні групи потенційних виборців і під час президентської кампанії і на виборах конгресменів. Якщо діаспора згуртована, то вона має великий вплив. Навіть зараз на прикладі Пенсильванії – штату, який коливається у підтримці свого кандидата на президентських виборах, багато в чому йде боротьба за голоса діаспори, української чи польської», – пояснила політикиня.

Кравчук додала, що багато українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення досі мають регулярні акції на підтримку України. Наприклад, в Португалії українська діаспора щодня з 24 лютого о 17-й робить ланцюг єднання з українськими прапорами на центральній площі Лісабона, не даючи про себе забути.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство повернення українців має бути створено, аби реалізувати стратегію заохочення людей повертатися додому. «Ідея створення цього Міністерства полягає в тому, що ми приділяємо окрему увагу 7,5 мільйонам українців, які сьогодні перебувають за межами нашої держави», – наголосив Шмигаль.

за останніми даними, 64% мігрантів з України не адаптувалися до життя в інших країнах і мають намір в підсумку повернутися додому. Проте час, коли це відбудеться, ними ще не визначено. Про це пишуть експерти Gradus Research, оприлюднюючи результати відповідного дослідження. За результатами опитування, найбільше бажання повернутися в Україну висловлюють мігранти, які віддалено працюють на український бізнес – 70%.

До слова, третина українських біженців, які наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, зовсім не цікавляться подіями та ситуацією в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.