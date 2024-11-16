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Опозиціонер облив голову ЦВК Грузії фарбою (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Опозиціонер облив голову ЦВК Грузії фарбою (відео)
Голову ЦВК Грузії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою
фото: скріншот з відео

Поліція відкрила кримінальне провадження проти опозиціонера

Опозиціонер Давид Кіртадзе облив очільника Центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі чорною фарбою. Це сталося перед офіційним затвердженням результатів парламентських виборів. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

«Ти – ганьба, ганьба нашої країни та чорна пляма», – сказав опозиціонер голові ЦВК.

Співробітники служби охорони відразу вивели із зали Кіртадзе після того, як він облив Каландарішвілі. Наразі поліція відкрила проти нього кримінальне провадження. Опозиціонер звинувачується у навмисному заподіянні шкоди здоров'ю.

Нагадаємо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. Варто зазначити, що грузинська опозиція не передбачає проведення перемовин із партією влади – «Грузинською мрією».

Варто зазначити, що ввечері 4 листопада у Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями. Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах.

Опозиціонери планували перекрити автомобільний рух на мосту Бараташвілі в центрі Тбілісі – це одна з головних транспортних артерій у місті. Також на мітингу було помічено шведську екоактивістку Грета Тунберг, яка приєдналася до грузинських протестувальників і заявила, що висловлює їм підтримку.

До слова, це була друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія «Грузинська мрія» заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Згодом грузинська опозиція оголосила про щоденні протести проти результатів парламентських виборів.

Однак апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді, яке підтверджувало порушення таємниці виборів парламенту. З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка вимагала скасувати рішення про повторні вибори на дільницях у Тетрі-Цкаро.

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Теги: вибори Грузія опозиція парламент

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