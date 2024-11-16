Україна та Грузія зіграли внічию в другому матчі Ліги націй

Поєдинок збірних Грузії та України завершився з рахунком 1:1

Команда Сергія Реброва не зуміла піднятися з останнього місця у своїй групі

Збірна України зіграла внічию з командою Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні «Батумі-Арена» у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1.

«Синьо-жовті» відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі – захисник господарів Соломон Квірквелія зрізав м'яч у ворота своєї команди після прострілу Михайла Мудрика з правого флангу.

Перед цим голкіпер українців Анатолій Трубін відбив над поперечиною небезпечний дальній удар Хвічі Кварацхелії.

На 36-й хвилині підопічні Сергія Реброва могли подвоювати свою перевагу. Мудрик пішов в ефектний сольний прохід, але не зумів переграти воротаря грузинів Гіоргі Мамардашвілі.

У другому таймі підопічні Вілля Саньйоля дуже активно йшли вперед, намагаючись відігратися. На 62-й хвилині Кварацхелія потужним дальнім ударом влучив у поперечину.

Українці одразу відповіли своїм небезпечним моментом, проте Артем Довбик з меж штрафного пробив набагато вище воріт після передачі Мудрика з лівого флангу.

На 76-й хвилині Грузія зрівняла рахунок. Жорж Мікаутадзе, який у другому таймі вийшов на заміну, добив м'яч у порожні ворота після того, як Трубін потягнув удар головою від Гіоргі Кочорашвілі.

Нагадаємо, це був п'ятий матч Збірної України у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – наша команда зіграє поєдинок проти Грузії.

Після матчу з Грузією українці 19 листопада в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.