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У Калузі та Курську прогриміли вибухи, у Києві внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа у багатоповерхівці: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Калузі та Курську прогриміли вибухи, у Києві внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа у багатоповерхівці: головне за ніч
Головні новини ночі проти 24 листопада

У Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи, після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуганафтопродукт»

У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу, у Дніпровському районі Києва внаслідок атаки БпЛА загорівся балкон на 9 поверсі, у Тбілісі опозиція почала встановлювати намети перед парламентом, під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії, вибори президента Румунії: у першому турі перемогу здобув чинний прем'єр-міністр. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 листопада, щоб ви були в курсі подій:

У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу

У Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи, після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуганафтопродукт». Про це повідомили губернатори Калузької та Курської областей Владислав Шапша та Олексій Смірнов.

Відомо, що вибухи в районі Калуги пролунали після опівночі, після чого в місцевих пабліках з'явилася інформація про приліт по калузькій нафтобазі «Калуганафтопродукт». 

За словами губернатора, цієї ночі на околиці Калуги силами протиповітряної оборони «було знищено 3 БПЛА».

Також він стверджує, що на місці падіння уламків БПЛА на території промислового підприємства виникло займання.

Губернатор додав, що попередньо обійшлося без постраждалих, й «на місці працюють співробітники МНС та оперативна група».

У мережі також повідомили, що крім ураження нафтобази в Калузі було атаковано і приладобудівний завод «Тайфун», який пов'язаний із військово-промисловим комплексом Росії. Однак офіційної інформації від місцевої влади поки не надходило.

У Дніпровському районі Києва внаслідок атаки БпЛА загорівся балкон на 9 поверсі – КМВА

У Києві в неділю ввечері по ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА. Про це повідомила КМВА.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському р-ні столиці сталось загоряння вікна балкону на 9 поверсі 9-ти поверхового будинку.

«Інформація щодо постраждалих зʼясовується», – додав він.

Також, за інформацією КМВА, на іншій локації уламки пробили автівки, попередньо, пожежі та потерпілих немає.

А в Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на приватну забудову. Попередньо, без пожежі та постраждалих.

Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії

При посадці в аеропорту Анталії загорівся двигун літака російської авіакомпанії «Азимут». Про це 24 листопада повідомив AirportHaber.

«В аеропорту Анталії після приземлення пассажирського літака типу Sukhoi Superjet 100, який належить російській авікомпанії «Азимут», виникло займання двигуна», – йдеться у інформації.

Пожежу помітили після того, як літак зупинився на смузі.

Пілот і екіпаж відреагували на ситуацію: пасажирів евакуювали за допомогою надувних трапів, а турецькі пожежники швидко загасили вогонь, що охопив один із двигунів літака.

За словами пасажирів, під час посадки було відчутно сильний удар, що могло бути наслідком контакту лівого крила з злітно-посадковою смугою.

Як повідомляється, це могло спричинити витік палива, що, ймовірно, стало причиною загоряння.

На борту перебувало близько 80 пасажирів, і всі вони були успішно евакуйовані, залишаючи літак із багажем у руках. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає, причина займання встановлюється.

У Тбілісі опозиція почала встановлювати намети перед парламентом

У столиці Грузії Тбілісі протестувальники виступають проти результатів виборів та уже почали встановлювати намети перед парламентом. Кадри з місця подій публікують місцеві ресурси.

Проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» повідомив, що біля парламентської будівлі мобілізовані працівники поліції, ймовірно, мітингарів не пропустять до верхнього входу до будівлі.

Водночас біля парламенту опозиція розвантажує автівки з наметами, генераторами, килимками та продуктами. Організатори акції планують залишися біля будівлі на ніч.

Тим часом поліціянти стоять стіною й блокують доступ протестувальників до бокових входів парламенту.

Силовики ж мотивували своє рішення тим, що на проспекті Руставелі перебуває багато людей, й пересування машин може бути небезпечним.

Вибори президента Румунії: у першому турі перемогу здобув чинний прем'єр-міністр

У Румунії 24 листопада відбувались президентські вибори. Згідно з першими результатами екзитполів, прем’єр-міністр Румунії і лідер Соціал-демократичної партії (PSD) Марсель Чолаку лідирує із близько 25% голосів.

Найбільш вірогідно, за даними екзитполів, у другому турі Чолаку змагатиметься з Єленою Ласконі, очільницею партії «Союз порятунку Румунії», яка отримала 18% голосів виборців.

Представник правих Джордже Сіміон попередньо набрав 15% голосів.

56-річний Марчел Чолаку є лідером Соціал-демократичної партії Румунії. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Зазначимо, якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, то 8 грудня відбудеться другий тур виборів президента, у якому візьмуть участь два кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів.

У Запоріжжі через атаку росіян постраждала дитина, пошкоджено інфраструктурний об’єкт

У ніч проти 25 листопада внаслідок атаки БпЛА пошкоджений інфраструктурний об’єкт, поранено 16-річну дівчину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни масовано атакують Запоріжжя «Шахедами». Пошкоджено інфраструктурний об’єкт», – повідомив Федоров.

Згодом він уточнив, що внаслідок атаки росіян постраждала дівчина:

«Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю станом на зараз відомо про одну поранену дитину. Це дівчинка 16 років»

Наразі медики надають їй всю необхідну допомогу.

 

 

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Теги: пожежа міністр вибори Свобода радіо літак партії опозиція Іван Федоров росіяни дитина війна росія ворог

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