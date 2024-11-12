Лідери політичних партій узгодили дату дострокових виборів у Німеччині

У Німеччині наступного року відбудуться дострокові вибори після розпаду лівоцентристської коаліції канцлера Шольца

Щоб ініціювати дострокові вибори, Шольц має програти вотум довіри в парламенті

Парламентські лідери найбільших політичних партій Німеччини – Соціал-демократичної партії Шольца та консервативного Християнсько-демократичного союзу – досягли домовленості про графік проведення виборів. Про це повідомляє Reuters.

Опозиційні партії хотіли провести голосування вже в січні 2025 року. Вони стверджували, начебто Німеччина ризикує залишитися без керівництва під час економічної кризи. Водночас перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США «створює нові виклики для дипломатії».

Січневого голосування вимагав, зокрема, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Опозиційні політики домагаються якомога швидшого проведення виборів. Однак канцлер Олаф Шольц попередив, що це перевантажить виборні органи в період свят і сезонних захворювань, а партії не будуть підготовлені.

Щоб ініціювати дострокові вибори, Шольц має програти вотум довіри в парламенті. Поки невідомо, коли проведуть це голосування. Як пишуть медіа, це може статися в середині грудня 2024 року. Як пише Reuters, канцлер Німеччини хоче заручитися достатньою підтримкою опозиції, щоб ухвалити закони для захисту Конституційного суду від ультраправих і надати фінансування Україні перед тим, як піде з посади.

Нагадаємо, що в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. 6 листопада Шольц заявив, що підніме в січні у бундестазі питання вотуму довіри уряду.

Також стало відомо, що більшість німців підтримують міністра оборони Бориса Пісторіуса, як кандидата на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини.

До слова, голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду.





