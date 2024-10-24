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Президентка Грузії може сісти до в’язниці: названо умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президентка Грузії може сісти до в’язниці: названо умову
Раніше «Грузинська мрія» вирішила повторно ініціювати процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі
фото з відкритих джерел

У разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» Зурабішвілі можуть посадити до в’язниці

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Про це вона сказала під час пресконференції, повідомляє Mtavari.

Зурабішвілі поставили питання, що буде, якщо «Грузинська мрія» переможе на виборах.

«Імовірно, мені оголосять імпічмент і посадять у в'язницю, якщо це станеться», – відповіла вона.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

За словами президентки Грузії, Росія продовжує вести гібридну війну проти Грузії, використовуючи всі її інструменти. Говорячи про виклики, перед якими опинилася Грузія у 2023 році, президентка Грузії згадала війну в Україні.

Як повідомлялося, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половина голосів на майбутніх парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Згідно з результатами соціологічного опитування, партія «Грузинська мрія» отримала б 34% голосів виборців, якби вибори відбулися сьогодні.

До слова, 17 жовтня відбувся новий саміт Європейської ради. За підсумками зустрічі було оголошено про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до Європейського Союзу.

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Теги: Саломе Зурабішвілі Грузія в'язниця

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