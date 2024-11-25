Перше засідання нового парламенту Грузії. На вулицях протестують сотні громадян

Раніше грузинська опозиція анонсувала масштабну акцію протесту в Тбілісі в день першого засідання нового парламенту країни 25 листопада

Опозиція не буде брати участь у засіданні. Сесія вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів

У перший день засідання нового парламенту грузини виходять на масштабні протести. Водночас на деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників, повідомляє місцеве медіа Paper Kartuli.

Протестувальники біля парламенту увімкнули сирени з протестними гаслами.

«Просимо взяти до уваги, що сила – у народі. Російські раби, просимо звільнити Грузію, інакше проти вас буде вжито заходів», – звучить з динаміків.

Грузинська опозиція зібрала масштабну акцію протесту на перший день засідання нового парламенту pic.twitter.com/3hupdt4BYd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 25, 2024

Водночас депутати «Грузинської мрії» вже прибули до парламенту та проходять реєстрацію. Перше засідання має розпочатися о 12:00.

Сесія парламенту вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів. Сесію парламенту відкриє та очолить депутат Ладо Кахадзе. Опозиція не братиме участі у засіданні.

Депутати «Грузинської мрії» прибули до парламенту та проходять реєстрацію. Сесія парламенту вважатиметься легітимною, якщо у засіданні візьме участь більшість — тобто 76 депутатів



📹Paper Kartuli pic.twitter.com/pJmxSWsvOH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 25, 2024

При цьому 20 листопада Конституційний суд зареєстрував позов Саломі Зурабішвілі про порушення на виборах. Конституціоналіст та асоційований професор Університету Іллі Вахушті Менабде 18 листопада звернув увагу, що поки триває процес у Конституційному суді, парламент не має права збиратися.

Нагадаємо, грузинська опозиція анонсувала масштабну акцію протесту в Тбілісі в день першого засідання нового парламенту країни 25 листопада. Про це повідомляє NewsGeorgia.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

4 листопада у Тбілісі відбулася друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії».

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.