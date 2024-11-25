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Перше засідання нового парламенту Грузії. На вулицях протестують сотні громадян

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Перше засідання нового парламенту Грузії. На вулицях протестують сотні громадян
Раніше грузинська опозиція анонсувала масштабну акцію протесту в Тбілісі в день першого засідання нового парламенту країни 25 листопада
фото: Paper Kartuli

Опозиція не буде брати участь у засіданні. Сесія вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів

У перший день засідання нового парламенту грузини виходять на масштабні протести. Водночас на деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників, повідомляє місцеве медіа Paper Kartuli.

Протестувальники біля парламенту увімкнули сирени з протестними гаслами. 

«Просимо взяти до уваги, що сила – у народі. Російські раби, просимо звільнити Грузію, інакше проти вас буде вжито заходів», – звучить з динаміків.

Водночас депутати «Грузинської мрії» вже прибули до парламенту та проходять реєстрацію. Перше засідання має розпочатися о 12:00.

Сесія парламенту вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів. Сесію парламенту відкриє та очолить депутат Ладо Кахадзе. Опозиція не братиме участі у засіданні.

При цьому 20 листопада Конституційний суд зареєстрував позов Саломі Зурабішвілі про порушення на виборах. Конституціоналіст та асоційований професор Університету Іллі Вахушті Менабде 18 листопада звернув увагу, що поки триває процес у Конституційному суді, парламент не має права збиратися.

Нагадаємо, грузинська опозиція анонсувала масштабну акцію протесту в Тбілісі в день першого засідання нового парламенту країни 25 листопада. Про це повідомляє NewsGeorgia. 

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

4 листопада у Тбілісі відбулася друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії».

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. 

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Теги: депутат Конституційний суд опозиція парламент відео Грузія протест

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