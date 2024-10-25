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Американці готуються до громадянської війни після виборів? Дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Американці готуються до громадянської війни після виборів? Дані опитування
Завершення виборів у США може призвести до поганих наслідків
фото із відкритих джерел

Чверть американців побоюються громадянської війни після виборів, демонструє нове опитування

Чверть американців упевнені, що після президентських виборів у США розпочнеться громадянська війна. Про це пише Time із посиланням на результати опитування компанії YouGov.

Побоювання, що спалах насильства дуже або певною мірою ймовірний, поділяють 27% дорослих американців, зокрема 30% жінок і 24% чоловіків.

Так, 12% опитаних заявили, що особисто знають людину, яка могла б взяти в руки зброю, якби вважала, що Дональд Трамп обманом втратив перемогу на виборах. Зокрема 5% сказали, що знають когось, хто міг би зробити те саме, якби вважав, що Камалу Гарріс ошукав опонент на виборах.

«Якщо порівняти з контрольним списком чинників, які можуть призвести до спалаху громадянського протистояння, то «Сполучені Штати… вступили на дуже небезпечну територію», – вважає історик американської громадянської війни 1861-1865 Барбара Уолтер.

За її словами, «ми ближче до громадянської війни, ніж будь-кому з нас хотілося б вірити» через політичний екстремізм, культурний трайбалізм, захоплення теоріями змови, поширення зброї та воєнізованих формувань та підрив віри в уряд і демократію.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.Джерела видання зазначають, що республіканці в Сенаті та Палаті представників очікують, що зможуть контролювати Білий дім і Конгрес після виборів, тому «накривають стіл».

 

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Теги: війна Дональд Трамп Камала Гарріс вибори соціум соцопитування США

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