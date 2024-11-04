У Тбілісі – з понеділка нова хвиля протестів. Опозиціонерка назвала головні цілі

Перші мітинги під парламентом відбулися після оголошення результатів виборів – 28 жовтня. Сьогодні – друга серія, вона має окреслити подальші перспективи протесту

Увечері, 4 листопада, у Тбілісі відбудеться друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії». Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила Хатія Деканоїдзе, яка представляє опозиційну партію «Єдність – Національний рахунок».

«Постійні протести – це єдине, що у нас зараз лишилося, тому що вибори у нас просто вкрали. Це була повномасштабна російська спецоперація, яка показала: у цій країні виборів більше не буде. Якщо зараз не вдасться дотиснути владу Іванішвілі (голова правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзін Іванішвілі, – «Главком»), далі буде дуже важко», – йдеться у заяві опозиції.

Хатія Деканоїдзе зауважила, що опозиційні партії 4 листопада вийдуть на проспект Руставелі перед парламентом у Тбілісі. Вона вважає, що такі мітинги потрібно проводити постійно:

«Знаю, що народ дуже переживає, дуже багато злих громадян Грузії, які голосували за прозахідну опозицію, а потім виявилося, що Іванішвілі просто намалював собі результат в 54%. Треба показати всьому Заходу та світу, що ми стоїмо і будемо стояти дуже довго, поки влада є окупованою».

Опозиціонерка наголосила, що акції протесту триватимуть регулярно. Адже, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилися визнавати результати парламентських виборів у країні, на яких лідирує керівна партія «Грузинська мрія».

«У нас починаються перманентні акції, які будуть тривати і у понеділок, і у вівторок… Грузини виходять у будь-які дні. Вони після роботи приходили, коли наш президент заявила, що не визнає результати, і закликала протестувати», – йдеться у заяві.

Хатія Деканоїдзе додала, що і у грузинського парламенту немає легітимності. За її словами, влада Іванішвілі є абсолютно тоталітарною та узурпаторською.

«Зараз просто не час обговорювати, коли і що буде. Головне – простояти довго, бо весь світ ці вибори не визнав і у грузинського парламенту немає легітимності. А якщо парламент не має легітимності, це означає, що влада Іванішвілі є абсолютно тоталітарною та узурпаторською. У них немає іншого вибору, окрім як робити все, аби опозиція зайшла до парламенту. А вона не збирається давати йому легітимність», – сказала опозиціонерка.

Представниця партії «Єдність – Національний рахунок» вважає, що наразі громадяни Грузії мають продемонструвати єдність. Вона зауважила, що опозиція намагається зробити протести абсолютно мирними.

«Я дуже добре знаю, що відбувалося на Майдані, і думаю, що ми будемо намагатися зробити так, щоб все було абсолютно мирно. Ми беремо на себе великі ризики, але боротьби за свободу без ризиків не буває. Я не хочу виїжджати з країни, не хочу в еміграцію. Вийде п’ять тисяч – добре, 10-100 тис. – краще», – заявила Хатія Деканоїдзе.

Опозиціонерка зазначила, що з нинішньою Центральною виборчою комісією Грузії не вдасться провести перевибори, які покажуть інший результат: «Тому ми вимагаємо якихось домовленостей з нашими партнерами, аби була абсолютно незалежна адміністрація виборчої комісії».

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах. Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.