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Санкції проти російських пропагандистів: у списку українська телеведуча

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Санкції проти російських пропагандистів: у списку українська телеведуча
СБУ відкрила кримінальну справу проти Діани Панченко
фотоз відкритих джерел

Діана Панченко знімає пропагандистські ролики на окупованих територіях

Сьогодні, 15 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.

Серед підсанкційних осіб опинилася і колишня українська телеведуча, яка зараз знімає пропагандистські ролики на окупованих територіях, Діана Панченко.

«Панченко Діана Віталіївна (Panchenko Diana), 21.05.1988 р.н., громадянка України,  відомості згідно з Державним реєстром», – йдеться у повідомленні.

Раніше Служба безпеки України повідомила деталі кримінального провадження щодо однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, Діани Панченко. 

До слова, 12 грудня стало відомо, що колишня ведуча проросійського телеканалу NewsOne Діана Панченко поїхала до окупованого Донецька.

У квітні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесло перші 100 осіб до реєстру державних зрадників. Є в цьому списку і Діана Панченко. Як зазначають упорядники списку, у листопаді 2021 року Панченко заявила, що хоче поїхати до Росії і не бачить у цьому нічого поганого.

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Теги: журналіст телеведуча Володимир Зеленський президент

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