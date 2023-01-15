Санкції проти російських пропагандистів: у списку українська телеведуча

Діана Панченко знімає пропагандистські ролики на окупованих територіях

Сьогодні, 15 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.

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Серед підсанкційних осіб опинилася і колишня українська телеведуча, яка зараз знімає пропагандистські ролики на окупованих територіях, Діана Панченко.

«Панченко Діана Віталіївна (Panchenko Diana), 21.05.1988 р.н., громадянка України, відомості згідно з Державним реєстром», – йдеться у повідомленні.

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Раніше Служба безпеки України повідомила деталі кримінального провадження щодо однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, Діани Панченко.

До слова, 12 грудня стало відомо, що колишня ведуча проросійського телеканалу NewsOne Діана Панченко поїхала до окупованого Донецька.

У квітні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з рухом «Чесно» внесло перші 100 осіб до реєстру державних зрадників. Є в цьому списку і Діана Панченко. Як зазначають упорядники списку, у листопаді 2021 року Панченко заявила, що хоче поїхати до Росії і не бачить у цьому нічого поганого.