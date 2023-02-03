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У російському регіоні запровадили високий рівень терористичної небезпеки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У російському регіоні запровадили високий рівень терористичної небезпеки
Влада Курської області думає про терористичну небезпеку
фото: www.rbk.ru

У Курській області безстроково введено високий рівень терористичної небезпеки

Влада Курської області вирішила максимально себе убезпечити і  безстроково запровадила жовтий (найвищий) рівень терористичної небезпеки. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомив губернатор російського регіону Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

Представник обласної влади зазначив, що режим продовжується з 4 лютого і на період, доки він буде необхідний для захисту та охорони регіону.

«Прошу вас, як і раніше, зберігати пильність: про підозрілих громадян, залишені предмети та безпілотні літальні апарати повідомляйте за номером 112», – додав Старовойт.

Нагадаємо, за прогнозами терориста та воєнного злочинця Ігоря Гіркіна-Стрєлкова російські війська навряд чи захоплять Мар'їнку на Донеччині, до того ж він переконаний, що президент РФ Володимир Путін зробив рішучий крок до поразки й капітуляції. Російський пропагандист розкритикував диктатора й заявив про Гаазький трибунал.

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Теги: ворог пропагандист роман трибунал президент Telegram путін

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