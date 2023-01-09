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Майже 1 ГВт проєктів вітроенергетики стоїть на паузі через війну, – Міненерго

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Майже 1 ГВт проєктів вітроенергетики стоїть на паузі через війну, – Міненерго
розвиток зеленої енергетики може зміцнити енергетичну безпеку України й Європи загалом
фото з відкритих джерел

До вторгнення потужність українських вітроелектростанцій складала 1.67 ГВт – фактично як два атомні енергоблоки

Україна має найбільший серед країн Південно-Східної Європи технічний потенціал використання ВДЕ, який потрібно використовувати, і особливо це стосується вітрової генерації, заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

«Використання цього потенціалу означатиме колосальний енергетичний прорив, який здатний зробити повоєнну Україну європейським лідером сталої енергетики і одним з головних континентальних постачальників чистої електроенергії», - сказав Демченков.

Він додав, що у 2020 році Світовий Банк оцінив можливості офшорної вітроенергетики в країнах Чорноморського регіону у 435 ГВт, з яких 250 ГВт припадає на морську територію України.

За його словами, станом на 24 лютого 2022 року загальна встановлена потужність українських вітроелектростанцій (без тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму) складала 1.67 ГВт – фактично як два атомні енергоблоки. «Нові проєкти з будівництва 11 наземних вітропарків загальною потужністю майже 1 ГВт через війну поставлено на паузу», – повідомив заступник міністра, уточнивши, що до війни на Херсонщині знаходилося у стадії будівництва 730 МВт вітроелектростанцій.

Демченков підкреслив, що розвиток проєктів ВДЕ може суттєво змінити економічний ландшафт повоєнного українського півдня. І зміцнити енергетичну безпеку України й Європи загалом.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до народних депутатів заявив, що Україна має за мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності «зеленої» енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Теги: Світовий банк держава Україна президент 24 лютого альтернативна енергетика енергетика

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