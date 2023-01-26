Байден обговорив з лідерами країн Європи ситуацію в Україні

Усі п’ять глав держав та урядів домовилися продовжувати військову підтримку України

Президент США Джо Байден провів переговори зі своїми німецьким, британським, італійським та французьким колегами у середу, 25 січня, до виступу у Білому домі з питань постачання зброї Україні.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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Байден говорив з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, прем'єр-міністром Італії Мелоні та прем'єр-міністром Великобританії Сунаком «у межах тісної координації з підтримки України».

Під час телефонної розмови канцлер Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануелем Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні домовилися про подальшу підтримку України, повідомляється на сайті канцлера Німеччини.

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«Усі п’ять глав держав та урядів домовилися продовжувати військову підтримку України у тісній євроатлантичній координації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.