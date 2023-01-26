Головна Країна Політика
search button user button menu button

Байден обговорив з лідерами країн Європи ситуацію в Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Байден обговорив з лідерами країн Європи ситуацію в Україні
Байден зателефонував лідерам країн Європи
фото: Global Look Press

Усі п’ять глав держав та урядів домовилися продовжувати військову підтримку України

Президент США Джо Байден провів переговори зі своїми німецьким, британським, італійським та французьким колегами у середу, 25 січня, до виступу у Білому домі з питань постачання зброї Україні.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Байден говорив з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, прем'єр-міністром Італії Мелоні та прем'єр-міністром Великобританії Сунаком «у межах тісної координації з підтримки України».

Під час телефонної розмови канцлер Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануелем Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні домовилися про подальшу підтримку України, повідомляється на сайті канцлера Німеччини.

«Усі п’ять глав держав та урядів домовилися продовжувати військову підтримку України у тісній євроатлантичній координації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Теги: міністр президент Олаф Шольц переговори Ріші Сунак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський лідер також повідомив, що США оголосять про виділення додаткових ресурсів та засобів у наступні тижні та місяці
Байден офіційно оголосив про передачу Україні танків Abrams
Вчора, 19:19
Основне озброєння M1A1 Abrams складається зі 120-мм гладкоствольної гармати M256, розробленої німецькою Rheinmetall Waffe Munition GmbH
Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams
24 сiчня, 17:06
Передача танків є однією з головних тем розмов щодо підтримки України
Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard
21 сiчня, 00:11

Політика

Байден обговорив з лідерами країн Європи ситуацію в Україні
Байден обговорив з лідерами країн Європи ситуацію в Україні
Моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні
Моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні
Залужний поспілкувався із головою об’єднаного комітету начальників штабів США
Залужний поспілкувався із головою об’єднаного комітету начальників штабів США
Керівництво непричетне: Залужний прокоментував «продовольчий» скандал
Керівництво непричетне: Залужний прокоментував «продовольчий» скандал
«А тепер винищувачі!». Порошенко закликав союзників не зупинятися на танках
«А тепер винищувачі!». Порошенко закликав союзників не зупинятися на танках
США передають танки Abrams Україні: Зеленський відреагував (відео)
США передають танки Abrams Україні: Зеленський відреагував (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8004
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії
7885
День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)
6826
Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара
6625
Удар по Києву. Який вигляд має готель Alfavito hotel Kyiv через місяць після атаки (фото)

Новини

Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
24 сiчня, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту