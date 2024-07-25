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Ідентифіковано воєнного злочинця РФ, який бере участь у наступі на Харківщині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ідентифіковано воєнного злочинця РФ, який бере участь у наступі на Харківщині (фото)
Ахмедов Сухраб брав участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну
фото: evocation.info

У грудні 2023 року Путін надав Ахмедову військове звання генерал-лейтенанта

Генерал Сухраб Ахмедов попри відсторонення від посади командувача 20-ї армії, досі відповідає за операції угруповання «Північ» (також у Харківській області). Про це повідомляє ресурс evocation.info.

Ахмедов народився 23 грудня 1974 року у місті Грозний Чечено-Інгушській АРСР, дагестанець за національністю. Закінчив Новосибірське вище командне загальновійськове училище. У 1983-1986 рр. навчався у Військовій академії імені М.В. Фрунзе у Москві. Після закінчення навчання був на різних керівних посадах у Сибірському військовому окрузі. 

За інформацією evocation.info, відомо про жорстоке ставлення Ахмедова до особового складу 20-ї армії РФ: «Терорист кілька годин маринував солдатів очікуванням на свою епічну промову, присвячену дню Росії 12 червня 2023 року. У результаті так і не приїхав, а підрозділи ЗСУ змогли успішно відпрацювати удар Himars по російських військовослужбовців». 

У грудні 2023 року Путін надав Ахмедову військове звання генерал-лейтенанта. Згодом у лютому 2023 року отримав звання генерал-майора.

У травні 2024 року воєнного злочинця було знято з посади командувача 20-ї армії. За інформацією ЗМІ, його вивели у розпорядження, але, за даними джерел, терорист продовжує вбивати мирне населення України на Північному напрямку (у Харківській області).

Нагадаємо, що оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади першої танкової армії московського військового округу ЗС РФ, які безпосередньо причетні до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей.

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Теги: Харківщина війна військові росія окупанти Україна

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