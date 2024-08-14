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Китай розкрив понад тисячу справ про шпигунство на користь Тайваню

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай розкрив понад тисячу справ про шпигунство на користь Тайваню
Тайванські шпигуни активно працюють у Китаї
фото: South China Morning Post

Пекінське розвідувальне агентство «знищило велику кількість» розвідувальних мереж Тайваню

Спецслужби материкового Китаю розкрили понад тисячу справ про крадіжку тайванськими шпигунами секретної інформації. Про це із посиланням на Міністерство державної безпеки (МДБ) КНР пише South China Morning Post.

«Органи державної безпеки Китаю послідовно розкрили понад тисячу випадків крадіжки розвідувальних даних, пов'язаних із тайванськими шпигунами, та ліквідували велику кількість шпигунських мереж. Шпигуни «суворо покарані», – наводить видання цитату із заяви відомства.

Згідно з подальшою інформацією, відповідні структури вжили суворих запобіжних заходів і жорстко припинили «всі дії щодо крадіжки розвідувальних даних, шпигунства та саботажу, спрямовані проти материкової частини Китаю».

У МДБ також заявили, що органи державної безпеки КНР також борються з діями, спрямованими на використання тайванського питання для стримування Китаю, припиняються спроби прихильників незалежності Тайваню вступити в змову із зовнішніми силами.

Нагадаємо, влада Тайваню готує своїх громадян до вторгнення Китаю та намагається покращити свою обороноздатність.

Загроза Пекіна посилилася після того, як Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем. Він підкреслив свою готовність використати силу для досягнення цієї мети, відправивши дедалі більшу кількість військових літаків та військових кораблів для перевірки оборони острова.

Тайвань намагається покращити свою обороноздатність. Зокрема, продовжує обов'язкову військову службу та модернізує поточну підготовку резервістів у рамках ширшого зсуву в оборонній стратегії. 

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Теги: Сі Цзіньпін влада Тайвань політика шпигун Китай

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