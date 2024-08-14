Китай розкрив понад тисячу справ про шпигунство на користь Тайваню

Нагадаємо, влада Тайваню готує своїх громадян до вторгнення Китаю та намагається покращити свою обороноздатність.

Загроза Пекіна посилилася після того, як Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем. Він підкреслив свою готовність використати силу для досягнення цієї мети, відправивши дедалі більшу кількість військових літаків та військових кораблів для перевірки оборони острова.

Тайвань намагається покращити свою обороноздатність. Зокрема, продовжує обов'язкову військову службу та модернізує поточну підготовку резервістів у рамках ширшого зсуву в оборонній стратегії.