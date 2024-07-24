Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський прокоментував візит Кулеби до Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський прокоментував візит Кулеби до Китаю
Зеленський очікує на детальну доповідь щодо візиту Кулеби до Китаю після його повернення в Україну
фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про результати поїздки до Китаю. Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Візит українського посадовця на такому рівні – уперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України», – наголосив президент.

Крім того, за словами Зеленського, Китай запевнив, що не постачатиме зброї Росії.

«А також було підтверджено й те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, – що Китай не постачатиме зброї Росії», – додав очільник України.

Зокрема, Зеленський очікує на детальну доповідь Кулеби після його повернення в Україну.

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

На думку Державного департаменту США, завдяки візиту Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної війни РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.

Читайте також: «Україна готова вести переговори з РФ». Підсумки поїздки Кулеби до Китаю
Теги: МЗС Китай Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США проголосив нову Холодну війну проти Росії: що це означає для світу?
Байден об'явив Путіну холодну війну
12 липня, 10:32
Рішення, які дозволять знищувати російські бомбардувальники, рано чи пізно будуть ухвалені
Рішення про дозвіл Україні бити по російських аеродромах уже готуються – Кулеба
5 липня, 03:48
Окупанти пошкодили лікарню «Охматдит» у Києві
Україна скликає Радбез ООН через російську атаку по «Охматдиту»
8 липня, 15:41
Китай відреагував на ракетний удар РФ по «Охматдиту»
Удар по «Охматдиту»: Китай закликав до стриманості
9 липня, 23:40
Три країни планують збудувати 90 кораблів-криголамів для протидії вторгненню Росії та Китаю до Арктики
США, Канада та Фінляндія уклали «Льодовий пакт»: чим він загрожує Росії
12 липня, 08:31
Кулеба: «Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях за останні два дні про те, що шлях до членства незворотній, що Україна буде в НАТО»
Кулеба про вступ України до НАТО: «Ми не можемо чекати ще 75 років»
13 липня, 11:56
Пожежник героїчно загинув захищаючи Трампа
Намагався прикрити собою всю сім'ю: під час замаху на Трампа загинув пожежник
14 липня, 23:00
Вибори в Європарламент пройшли на початку червня
У Страсбурзі розпочалася перша сесія новообраного Європарламенту
16 липня, 12:38
Зеленський підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує
Зеленський натякнув на переговори з РФ: реакція Кремля
22 липня, 13:24

Політика

У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак
Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак
Медведчук утретє просився поновити свідоцтво адвоката: рішення суду
Медведчук утретє просився поновити свідоцтво адвоката: рішення суду
Пенсія колишніх нардепів може зрости. Деталі скандальної ініціативи
Пенсія колишніх нардепів може зрости. Деталі скандальної ініціативи
Демобілізація: Стефанчук пояснив, чому закон не на часі
Демобілізація: Стефанчук пояснив, чому закон не на часі
Олігарх, який таємно постачав Росії український титан, отримав підозру
Олігарх, який таємно постачав Росії український титан, отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9756
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8711
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8520
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua