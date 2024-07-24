Зеленський прокоментував візит Кулеби до Китаю

Зеленський очікує на детальну доповідь щодо візиту Кулеби до Китаю після його повернення в Україну

За словами Зеленського, є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про результати поїздки до Китаю. Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Візит українського посадовця на такому рівні – уперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України», – наголосив президент.

Крім того, за словами Зеленського, Китай запевнив, що не постачатиме зброї Росії.

«А також було підтверджено й те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, – що Китай не постачатиме зброї Росії», – додав очільник України.

Зокрема, Зеленський очікує на детальну доповідь Кулеби після його повернення в Україну.

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

На думку Державного департаменту США, завдяки візиту Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної війни РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.