Генерал НАТО оцінив реакцію Росії на події в Курській області

Генерал НАТО був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному і тактичному планах

Росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України у Курській області, але поки що ця реакція була повільною і розсіяною. Про це заявив головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час Ради з міжнародних відносин (CFR), пише Голос Америки.

На думку Каволі, така реакція Росії пов’язана з кількома факторами. По-перше, це відсутність розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині РФ. По-друге, відсутність вивільнених військ, які РФ може залучити проти операції у Курській області.

«Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що РФ не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ», – каже генерал.

Водночас у Росії немає вільних сил, які вона може перекинути на Курщину.

«Рівень залученості та частки російських наземних сил, які перебувають в Україні, дуже суттєвий», – зазначив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі.

Каволі наголошує, що підрозділи, які залишилися в Росії та можуть протистояти подібній проблемі – військові строкової служби, яким теоретично та юридично заборонено воювати в Україні. Відповідно йдеться не про ті бойові одиниці, від яких можна очікувати найшвидшої реакції.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі підкреслює, що російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме.

Також, відповідаючи на питання про стан української армії, Каволі відзначив, що всупереч проблемам, які поставали перед українськими Збройними силами, він був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному і тактичному планах.

«Думаю, ми бачимо дещо з цього під час наступу у Курській області. Тож, безперечно є виклики, але Україна точно має здатність їх подолати», – зазначив генерал НАТО.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.