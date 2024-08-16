Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генерал НАТО оцінив реакцію Росії на події в Курській області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Генерал НАТО оцінив реакцію Росії на події в Курській області
За словами Каволі, реакція РФ була повільною і розсіяною
фото: AP

Генерал НАТО був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному і тактичному планах

Росія досі намагається сформувати реакцію на операцію України у Курській області, але поки що ця реакція була повільною і розсіяною. Про це заявив головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час Ради з міжнародних відносин (CFR), пише Голос Америки.

На думку Каволі, така реакція Росії пов’язана з кількома факторами. По-перше, це відсутність розуміння, хто мусить бути відповідальним за бойові дії всередині РФ. По-друге, відсутність вивільнених військ, які РФ може залучити проти операції у Курській області.

«Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що РФ не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ», – каже генерал.

Водночас у Росії немає вільних сил, які вона може перекинути на Курщину.

«Рівень залученості та частки російських наземних сил, які перебувають в Україні, дуже суттєвий», – зазначив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі.

Каволі наголошує, що підрозділи, які залишилися в Росії та можуть протистояти подібній проблемі – військові строкової служби, яким теоретично та юридично заборонено воювати в Україні. Відповідно йдеться не про ті бойові одиниці, від яких можна очікувати найшвидшої реакції.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі підкреслює, що російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме.

Також, відповідаючи на питання про стан української армії, Каволі відзначив, що всупереч проблемам, які поставали перед українськими Збройними силами, він був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному і тактичному планах.

«Думаю, ми бачимо дещо з цього під час наступу у Курській області. Тож, безперечно є виклики, але Україна точно має здатність їх подолати», – зазначив генерал НАТО.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

Читайте також: 

Теги: росія військові Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ досягають стратегічної мети: Зеленський розповів про ситуацію на Курщині
ЗСУ досягають стратегічної мети: Зеленський розповів про ситуацію на Курщині
14 серпня, 20:50
Росія втрачає Європу: експорт впав на третину, імпорт теж скорочується
Російський експорт та імпорт до Європи скорочується. Санкційні втрати
13 серпня, 22:02
Быстрое продвижение Украины, которое началось 6 августа, застало Россию и западных аналитиков врасплох, пишет издание
Удар по Курску. Украинцы устроили РЕБ-революцию
10 серпня, 11:15
Ростовську область атакували БпЛА: на військовому аеродромі лунають вибухи
Ростовську область атакували БпЛА: на військовому аеродромі лунають вибухи
3 серпня, 03:21
У 2024-2025 роках планується надати допомогу з перевезення речей близько 3 тис. сімей
Деякі українці можуть безкоштовно перевозити речі
31 липня, 13:53
Безпілотник «Гербера» може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки, камікадзе або хибна ціль
Чим особливі нові дрони «Гербера», якими окупанти атакували Україну (відео)
29 липня, 11:32
Загальновизнаним фактом є те, що Росія вкрала десятки тисяч дітей України. Путін за це отримав міжнародний ордер
Жахливі злочини Путіна. Йому не допоможе навіть власна пропаганда
29 липня, 07:55
Військовослужбовці через конфлікт застосували один проти одного вогнепальну зброю
На Харківщині між військовими сталася стрілянина: є загиблі та поранені
24 липня, 22:48
Церемонія прощання з Коханівським
Київ прощається з командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським (фото)
16 липня, 13:09

Політика

Генерал НАТО оцінив реакцію Росії на події в Курській області
Генерал НАТО оцінив реакцію Росії на події в Курській області
Секретна служба США захищатиме Трампа на мітингах куленепробивним склом
Секретна служба США захищатиме Трампа на мітингах куленепробивним склом
США хочуть, щоб ЗСУ атакували далекобійною зброєю Крим замість Курщини
США хочуть, щоб ЗСУ атакували далекобійною зброєю Крим замість Курщини
Гарріс погодилася на два раунди дебатів із Трампом
Гарріс погодилася на два раунди дебатів із Трампом
Білий дім підтвердив переміщення частини військ РФ з України до Курської області
Білий дім підтвердив переміщення частини військ РФ з України до Курської області
США розглядають надання Україні далекобійних ракет Jassm для F-16 – Politico
США розглядають надання Україні далекобійних ракет Jassm для F-16 – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
32K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
16K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
14K
Україна зробила пропозицію жителям Курщини
14K
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua