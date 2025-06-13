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Трамп заявив, що хоче дипломатичного врегулювання з Іраном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп заявив, що хоче дипломатичного врегулювання з Іраном
Трамп також запевнив, що Іран міг би стати великою державою
фото: Білий дім

Трамп також запевнив, що Іран міг би стати великою державою

Президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається «прихильним до дипломатичного вирішення іранського ядерного питання». Це він написав у власній соціальній мережі Truth Social, повідомляє «Главком»

«Ми залишаємося прихильними до дипломатичного вирішення іранського ядерного питання! Усій моїй адміністрації доручено вести переговори з Іраном. Вони могли б стати великою країною, але спочатку повинні повністю відмовитися від сподівань отримати ядерну зброю», – написав він.

Тим часом державний департамент США у соцмережах оприлюднив попередження для американських громадян через посилення регіональної напруги. Держдеп радить громадянам США у регіоні Близького Сходу та Північної Африки проявляти підвищену обережність. 

Раніше на запитання про потенційний удар Ірану Трамп сказав, що це цілком може статися.

«Я не хочу говорити про неминуче, але це те, що цілком може статися», – сказав президент США журналістам у Білому домі.

Напередодні з'явилася інформація про часткову евакуацію з Іраку американських дипломатів і членів їхніх сімей через зростання загрози. 

Трамп додав, що не хоче, щоб Ізраїль атакував Іран, поки тривають переговори щодо потенційної ядерної угоди, а шостий раунд переговорів заплановано на неділю в Омані.

«Я хочу укласти угоду з Іраном. Ми досить близькі до угоди… Поки я думаю, що є угода, я не хочу, щоб вони втручалися, бо це все зірве. Насправді це може допомогти, але також може все зіпсувати», – зауважив він, відповідаючи про потенційний ізраїльський удар.

До слова, Іран готується відхилити останню пропозицію США про ядерну угоду, назвавши її «неприйнятною» й такою, що не відповідає національним інтересам Тегерану. 

Нагадаємо, Сполучені Штати готуються частково евакуювати персонал свого посольства в Іраку, а також дозволили виїзд із кількох країн Близького Сходу родичів розміщених там американських військових

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Теги: Іран США ядерна зброя

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