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Іран готовий відновити переговори з США щодо ядерної програми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Іран готовий відновити переговори з США щодо ядерної програми
Останніми роками між Іраном і США велися непрямі переговори за участі посередників
фото з відкритих джерел

Верховний лідер Ірану готовий відновити переговори зі Сполученими Штатами

Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї оголосив уряду країни, що готовий відновити переговори зі Сполученими Штатами щодо питання іранської ядерної програми. Про це пише АР.

«Це не означає, що ми не можемо взаємодіяти з тим самим ворогом у певних ситуаціях. У цьому немає нічого страшного, але не покладайте на них надії», – сказав він.  
  
Як пише видання, Хаменеї час від часу закликав до переговорів з Вашингтоном, але відмовився від них після того, як тодішній президент Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США з угоди.  
  
Останніми роками між Іраном і США велися непрямі переговори за посередництва Оману та Катару, двох близькосхідних партнерів Сполучених Штатів. Заява Хаменеї пролунала через день після візиту прем'єр-міністра Катару в країну.  
  
«Ми будемо судити про керівництво Ірану за їхніми діями, а не за словами. Ми давно говорили, що, зрештою, розглядаємо дипломатію як найкращий спосіб досягти ефективного, сталого рішення щодо ядерної програми Ірану», – йдеться в повідомленні Державного департаменту США. 
  
Держдеп зазначив, що він наразі «далекий від чогось подібного, враховуючи ескалацію Іраном у всіх сферах».

«Якщо Іран хоче продемонструвати серйозність або новий підхід, він повинен припинити ядерну ескалацію та почати значущу співпрацю з МАГАТЕ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Іран може найближчим часом поставити Російській Федерації сотні балістичних ракет ближнього радіуса дії.

Раніше розвідка США звинуватила Іран у кібератаках на штаби Трампа, Байдена та Гарріс

Як повідомлялося, російська влада уточнює доктрину використання ядерної зброї. Про ядерну доктрину росіяни згадують не вперше. Так, 20 червня російський диктатор Володимир Путін на пресконференції розповів про можливу зміну ядерної доктрини. Він зазначив, що це питання виникло у зв'язку зі зниженням порога застосування ядерної зброї на Заході.

До слова, російський флот тренувався атакувати цілі у глибині Європи за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки.

Читайте також: Нова ядерна доктрина: що зміниться у США?
Теги: США ядерна зброя Держдепартамент США Іран дипломатія

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