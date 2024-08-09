Вибори у США: Гарріс випереджає Трампа в опитуванні

Камалу Гарріс підтримують 42% респондентів

Згідно з опитуванням Ipsos, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає кандидата на президентську посаду від Республіканської партії Дональда Трампа на п’ять відсотків. Про це повідомляє Reuters.

Опитування свідчить, що Гарріс здобула більшу перевагу після опитування Reuters/Ipsos 22-23 липня. Воно показало, що демократка випереджає Трампа з 37% проти 34%.

Нове опитування показує, що Камалу Гарріс підтримують 42% респондентів, Трампа – 37%. Також Ipsos дослідило, що чотири відсотки опитаних підтримали незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого, порівняно з 10% у липні.

Нагадаємо, що 5 листопада відбудуться вибори президента у США.

Нагадаємо, 21 липня президент США Джо Байден відмовився від участі у передвиборчих перегонах і підтримав висування віцепрезидентки Камали Гарріс як кандидат від Демократичної партії. При цьому глава держави наголосив, що не збирається достроково йти у відставку.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс перемогла у віртуальному поіменному голосуванні Демократичної партії на вибір кандидата на пост президента. Про це повідомили 6 серпня Bloomberg і The New York Times із посиланням на заяву Національного комітету Демократичної партії.