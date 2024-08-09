Іран планує передати Росії сотні балістичних ракет – Reuters

Оборонна співпраця між країнами посилилася після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Представники Росії ще в грудні 2023 року домовились із Тегераном про постачання балістичних ракет Fath-360 та балістичної ракетної системи під назвою Abibal

Іран може найближчим часом поставити Російській Федерації сотні балістичних ракет ближнього радіуса дії. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на двоє джерел.

Джерела в розвідці країн Європи розповіли журналістам, що представники Росії ще в грудні 2023 року домовились із Тегераном про постачання балістичних ракет Fath-360 та балістичної ракетної системи під назвою Abibal. За інформацією розвідки, російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися керувати Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кг.

Одне з джерел Reuters повідомило, що «єдиним наступним можливим» кроком після навчання буде фактична поставка ракет до Росії. Ані воно, ані другий співрозмовник не змогли уточнити, коли це станеться.

Третє джерело Reuters у європейській розвідці підтвердило, що Росія відправила солдатів до Ірану для навчання використанню іранських балістичних ракетних систем, але не надало подальших подробиць.

Високопосадовець Ірану на умовах анонімності розповів Reuters, що Тегеран продав Росії ракети і безпілотники, але не надав системи Fath-360. Він також наголосив, що юридичної заборони на продаж Іраном такої зброї для Москви не існує.

США відмовились підтверджувати інформацію про можливе постачання балістичних ракет, але представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що союзники по НАТО і «Групі семи» готові до «швидкої та суворої реакції, якщо Іран здійснить таку передачу».

Оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як остання почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, Росія тестує на війні ракети для Північної Кореї. Раніше РФ тестувала для Ірану «Шахеди», які потім було використано проти Ізраїлю.

Як повідомлялося, Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони.

До слова, російська оборонна промисловість надалі виробляє ракети з використанням компонентів із країн Заходу.