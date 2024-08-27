Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї

Лавров наголосив, що доктрина використання ядерної зброї уточнюється владою Росії і про це «американським діячам добре відомо»

Російська влада уточнює Доктрину використання ядерної зброї. Про це сьогодні, 27 серпня, повідомив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров під час прес-конференції з главою МЗС Ємену, повідомляє Фонтанка.ру.

За словами міністра закордонних справ Росії, США асоціюють «розмови про третю світову війну як щось, що може торкнутися виключно Європи». Важливо розуміти, зазначив Лавров, що доктрина використання ядерної зброї уточнюється владою Росії і про це «американським діячам добре відомо».

Про ядерну доктрину росіяни згадують не вперше. Так, 20 червня президент Росії Володимир Путін на прес-конференції за підсумками візиту до В'єтнаму та КНДР розповів про можливу зміну ядерної доктрини. Він зазначив, що це питання виникло у зв'язку зі зниженням порога застосування ядерної зброї на Заході.

Також 23 червня голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що в Росії можуть внести корективи до ядерної доктрини у разі зростання викликів та погроз. Насамперед, зазначив він, йдеться про зміну часу для ухвалення рішення про застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, російський флот тренувався атакувати цілі у глибині Європи за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на секретні документи, підготовлені ще до повномасштабної війни. Серед документів, складених у період з 2008 до 2014 року, є мапа цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. На картах зазначено 32 цілі для російського флоту у Європі.

До слова, російська православна церква (РПЦ) вважає цілком прийнятним освячення ядерної зброї. Про це в інтерв'ю російському пропагандистському агентству «Риа Новости» заявив протоієрей Костянтин Татаринцев, який займає в РПЦ посаду першого заступника голови Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами, а також завідувача сектору взаємодії з Повітряно-космічними силами РФ.