США і Південна Корея проведуть масштабні військові навчання на тлі загрози з боку КНДР

Сполучені Штати та Південна Корея відпрацьовуватимуть реагування на загрози з боку Північної Кореї в усіх сферах

Сполучені Штати та Південна Корея наступного тижня розпочнуть масштабні військові навчання на Корейському півострові за участі всіх видів військ, метою яких є зміцнення готовності їх сил до протидії новим військовим загрозам з боку КНДР. Про це з посиланням на південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів повідомляє Yonhap.

Ідеться про щорічні спільні навчання двох країн «Щит свободи Ульчі» (Ulchi Freedom Shield), які цього року проходитимуть із 19 по 29 серпня і традиційно включатимуть комп’ютерні командно-штабні тренування й одночасні польові маневри та навчання підрозділів цивільної оборони.

Об’єднаний комітет начальників штабів заявив, що цього року відпрацьовуватимуть реагування на загрози з боку Північної Кореї в усіх сферах, включно з ракетними атаками, глушінням GPS-сигналів, кібератаками тощо і впроваджуватимуть досвід останніх збройних конфліктів у світі. Найбільшу увагу союзники планують приділити посиленню своїх можливості для стримування й захисту від зброї масового знищення.

Крім південнокорейських і американських військ до навчань приєднаються представники кількох країн-членів командування ООН UNC, уповноваженого слідкувати за дотриманням Сеулом і Пхеньяном перемир’я, встановленого після Корейської війни 1950-53 років.

Північна Корея традиційно засуджує спільні навчання країн, називаючи їх репетицією вторгнення в КНДР, і у відповідь проводить власні військові маневри чи випробування зброї. Вашингтон і Сеул відкидають подібні звинувачення і наполягають, що їх спільні навчання мають оборонний характер.

Нагадаємо, У Північній Кореї близько 500 тис. працівників і 300 заводів оборонної промисловості працюють у Другій економічній комісії, яка контролює майже всі аспекти виробництва та продажу матеріальних засобів. Більшість заводів розташовані в провінціях Північний і Південний Пхьонган, Північна і Південна провінції Хамгьон, провінції Чаган і провінція Канвон.

При цьому, за різними оцінками, питома частка саме військово-промислового комплексу в економіці КНДР загалом складає від 30 до 60%, обсяг щорічного виробництва оцінюється в еквівалент $10 млрд, орієнтовні затрати по ракетній програмі складають еквівалент $600 млн щороку, орієнтовні затрати на ядерну програму – еквівалент $700 млн щороку.

Раніше індійська армія розпочала проведення масштабних військових маневрів у Східному Ладакху біля кордону з Китаєм.

Як повідомлялося, у Польщі 1 серпня стартувала операція «Безпечне Підляшшя» на кордоні з Білоруссю, у якій братимуть участь 17 тис. військових.