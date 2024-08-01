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Росія звільнила з ув’язнення американського журналіста Гершковича – Fox News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія звільнила з ув’язнення американського журналіста Гершковича – Fox News
Раніше суд засудив Гершковича до 16 років колонії суворого режиму
фото з відкритих джерел

Найближчим часом журналіст The Wall Street Journal повернеться до Сполучених Штатів

Журналіст американського видання The Wall Street Journal Еван Гершкович звільнений з ув'язнення в Російській Федерації. Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що завтра Гершкович повернеться до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 30 березня 2023 року у місті Єкатеринбург співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за «шпигунство».

За даними ФСБ, Гершкович, нібито «діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу».

«При спробі отримання секретних відомостей американця було затримано в Єкатеринбурзі», – заявили в ФСБ.

Слідчим управлінням ФСБ Росії щодо громадянина США порушено кримінальну справу за ст. 276 Кримінального кодексу РФ (шпигунство). Журналістові загрожує покарання до 20 років ув'язнення.

Президент США Джо Байден закликав Росію відпустити журналіста. «Відпустіть його», – прокоментував Байден. Також він додав, що поки не планує висилати російських послів у США.

26 січня Лефортівський суд Москви продовжив до 30 березня 2024 року термін тримання під вартою для журналіста.

Згодом Московський суд виніс вирок журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого звинувачували у «шпигунстві за підприємством російського ВПК». Суд засудив Гершковича до 16 років колонії суворого режиму.

Читайте також: Затримання американського журналіста у Санкт-Петербурзі: WSJ звернулося до російської влади
Теги: США журналіст в'язниця росія суд

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