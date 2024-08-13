Флот РФ тренувався завдавати ядерних ударів по цілях в Європі – FT

Журналісти Financial Times отримали секретну мапу, на якій позначено 32 цілі для російського флоту у Європі

Росія планувала підрив ядерної зброї у віддаленому районі «у період безпосередньої загрози агресії» перед реальним конфліктом для залякування західних країн

Російський флот тренувався атакувати цілі у глибині Європи за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на секретні документи, підготовлені ще до повномасштабної війни.

Серед документів, складених у період з 2008 до 2014 року, є мапа цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. На картах зазначено 32 цілі для російського флоту у Європі.

Як зазначено в документах, «висока маневровість флоту дозволяє йому завдавати раптових і попереджувальних ударів і масованих ракетних ударів з різних напрямків». Також йдеться про те, що ядерна зброя як правило призначена для використання «у поєднанні з іншими засобами ураження» для досягнення цілей РФ.

Для Балтійського флоту цілі вказані в основному в Норвегії та Німеччині. Серед них військово-морська база у Бергені (Норвегія), радіолокаційні станції та об'єкти спецпідрозділів. Північний флот, згідно з документами, може вразити об'єкти оборонної промисловості, у тому числі верф у британському Барроу-ін-Фернесі, де будують військові кораблі та підводні човни.

При цьому на картах є різні сценарії війни, зокрема з нинішніми союзниками Росії – Китаєм, Іраном, Азербайджаном та Північною Кореєю.

Також у презентації згадується варіант демонстраційного удару – підрив ядерної зброї у віддаленому районі «у період безпосередньої загрози агресії» перед реальним конфліктом для залякування західних країн. Удар, як йдеться в документах, має продемонструвати «наявність та готовність до застосування високоточної нестратегічної ядерної зброї» та «намір застосувати ядерну зброю».

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, військово-морський флот РФ скасував традиційну частину параду флоту в Кронштадті через неможливість гарантувати захист своїх військ.

До відома, Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії диктатор заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».

Як повідомлялося, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту

До слова, через великі втрати на війні Росія не змогла продемонструвати військову міць на параді 9 травня. Саме цим і пояснюється відсутність танків у Москві 9 травня.