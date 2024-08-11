РПЦ схвалює освячення ядерної зброї

Російська церква вважає ядерну зброю «гарантом миру»

Російська православна церква (РПЦ) вважає цілком прийнятним освячення ядерної зброї. Про це в інтерв'ю російському пропагандистському агентству «Риа Новости» заявив протоієрей Костянтин Татаринцев, який займає в РПЦ посаду першого заступника голови Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами, а також завідувача сектору взаємодії з Повітряно-космічними силами РФ.

«Ядерна зброя має величезну руйнівну силу. Тому, з одного боку, можна було б припустити, що освячувати те, що сіє смерть, є неприйнятним. Але з іншого боку – це зброя стримування, щоб ті, хто має, не застосували її проти нас, тобто вона – гарант миру. І в цьому сенсі освячувати її не для того, щоб воно було використане за прямим призначенням, а давало саме такий ефект – гарантію миру, цілком прийнятно», – сказав Татаринцев.

Нагадаємо, що наприкінці липня в Росії розпочався третій етап навчання нестратегічних ядерних сил.

Раніше російське міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

Навчання з нестратегічною ядерною зброєю нібито пов'язані із заявами Заходу про готовність ввести війська в Україну.