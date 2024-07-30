Українці на виборах президента США матимуть вирішальну роль – прогноз Тімоті Снайдера

В окремих штатах навіть існує перевага у кількості місцевих українців над прихильниками якогось із кандидатів, що може також вплинути на загальні цифри на виборах.

Голоси американців українського походження можуть вирішити результати виборів у США, а також визначити, чи існуватиме Україна далі. Про це написав у своєму блозі історик і амбасадор програми підтримки України United24 Тімоті Снайдер.

Так, він вказав на поточні коливання в підтримці кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа, які сягають кількох відсотків і зазначив, що саме така частка українців серед загального населення проживає у «спірних» штатах.

«Розмірковуючи про те, яке значення мають Сполучені Штати для України, варто також подумати про те, яке значення матимуть українці (американські українці) на цих виборах. Враховуючи дивну американську виборчу систему, деякі штати є важливішими за інші. Американські українці складають 1% населення Пенсільванії та 0,5% населення Мічігану. Якщо Трамп виграє ці два штати, він виграє загальні вибори. Якщо Гарріс виграє ці два штати, то вона виграє загальні вибори», – заявив історик.

За його словами, в окремих штатах навіть існує перевага у кількості місцевих українців над прихильниками якогось із кандидатів, що може також вплинути на загальні цифри на виборах.

«У Мічигані кількість американців українського походження більша, ніж відсоток перемоги Трампа в цьому штаті в 2016 році. У Пенсільванії кількість американців українського походження більша, ніж відсоток перемоги Трампа в цьому штаті в 2016 році, а також більша, ніж у перемоги Байдена у 2020 році», – пояснив Снайдер.

Також історик вважає, що адміністрація Байдена тепер має більше часу для України. «До минулої неділі Джо Байден виконував дві роботи: президента і кандидата в президенти. Тепер у нього лише одна робота: бути президентом. Це означає більше часу для політики, зокрема зовнішньої. Людям з його команди, які працюють над Україною, буде легше привернути його увагу. Крім того, президент Байден тепер думатиме про свою спадщину», – зазначив Снайдер.

Як повідомлялося, Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

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