Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українці на виборах президента США матимуть вирішальну роль – прогноз Тімоті Снайдера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українці на виборах президента США матимуть вирішальну роль – прогноз Тімоті Снайдера
Голоси американців українського походження на виборах у США можуть вирішити, чи існуватиме Україна далі
фото: Уніан

В окремих штатах навіть існує перевага у кількості місцевих українців над прихильниками якогось із кандидатів, що може також вплинути на загальні цифри на виборах.

Голоси американців українського походження можуть вирішити результати виборів у США, а також визначити, чи існуватиме Україна далі.  Про це написав у своєму блозі історик і амбасадор програми підтримки України United24 Тімоті Снайдер.

Так, він вказав на поточні коливання в підтримці кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа, які сягають кількох відсотків і зазначив, що саме така частка українців серед загального населення проживає у «спірних» штатах.

«Розмірковуючи про те, яке значення мають Сполучені Штати для України, варто також подумати про те, яке значення матимуть українці (американські українці) на цих виборах. Враховуючи дивну американську виборчу систему, деякі штати є важливішими за інші. Американські українці складають 1% населення Пенсільванії та 0,5% населення Мічігану. Якщо Трамп виграє ці два штати, він виграє загальні вибори. Якщо Гарріс виграє ці два штати, то вона виграє загальні вибори», – заявив історик.

За його словами, в окремих штатах навіть існує перевага у кількості місцевих українців над прихильниками якогось із кандидатів, що може також вплинути на загальні цифри на виборах.

«У Мічигані кількість американців українського походження більша, ніж відсоток перемоги Трампа в цьому штаті в 2016 році. У Пенсільванії кількість американців українського походження більша, ніж відсоток перемоги Трампа в цьому штаті в 2016 році, а також більша, ніж у перемоги Байдена у 2020 році», – пояснив Снайдер.

Також історик вважає, що адміністрація Байдена тепер має більше часу для України. «До минулої неділі Джо Байден виконував дві роботи: президента і кандидата в президенти. Тепер у нього лише одна робота: бути президентом. Це означає більше часу для політики, зокрема зовнішньої. Людям з його команди, які працюють над Україною, буде легше привернути його увагу. Крім того, президент Байден тепер думатиме про свою спадщину», – зазначив Снайдер. 

Як повідомлялося, Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

Читайте також: Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США 

 

Теги: США українці вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Позиція Венса в багатьох питаннях є більш радикальною, ніж у Трампа»
Якщо Трамп стане президентом США. Який буде головний ризик для України
18 липня, 19:30
Байден і його штаб потрапили у пастку, з якої немає виходу
Катастрофа для кампанії Байдена. Чи є шанси на перемогу?
13 липня, 19:50
Фраза «Або війна здолає людство, або людство війну» особливо актуальна зараз
Хто зробить перший крок, щоб змінити перебіг війни?
27 липня, 09:03
У Вашингтоні зростає занепокоєння станом Байдена
ЗМІ прогнозують напружений тиждень у Вашингтоні через стан Байдена
6 липня, 12:31
Українці зможуть у «Дії» побачити штраф від ТЦК за неоновлення даних
Штрафи від ТЦК: де дізнатися, яка процедура отримання
17 липня, 13:29
снайпери Секретної служби США посилено працювали на мітингу Трампа в суботу
Мішенню був не лише Трамп? ЗМІ розкрили дії нападника у Пенсильванії
15 липня, 12:50
Востаннє Джо Байден здавав позитивний тест на коронавірус у 2022 році
Байден захворів на коронавірус
18 липня, 01:50
Демократична партія не має механізму, який дозволяє зняти Байдена як кандидата
Демократична партія США відклала висунення Байдена кандидатом у президенти
18 липня, 02:51
У Молдові розглядають можливість поверення українців призовного віку
Сусідня країна обговорює видачу ухилянтів Україні
23 липня, 13:17

Політика

Зупинка транзиту нафти РФ: Сійярто зробив гучну заяву
Зупинка транзиту нафти РФ: Сійярто зробив гучну заяву
ЦАХАЛ завдав авіаудару по Бейруту (відео)
ЦАХАЛ завдав авіаудару по Бейруту (відео)
Політик Яшин зник із колонії: російський опозиціонер пояснив, що відбувається
Політик Яшин зник із колонії: російський опозиціонер пояснив, що відбувається
Чи готові США до повномасштабної війни? Комісія Конгресу зробила висновок
Чи готові США до повномасштабної війни? Комісія Конгресу зробила висновок
Українці на виборах президента США матимуть вирішальну роль – прогноз Тімоті Снайдера
Українці на виборах президента США матимуть вирішальну роль – прогноз Тімоті Снайдера
США обладнають F-16 для України передовою зброєю – The Wall Street Journal
США обладнають F-16 для України передовою зброєю – The Wall Street Journal

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільно знаменника не прийшли
28K
Повернення зі Швеції додому: українські біженці змінили свою думку
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
16K
Боротьба за мінеральні ресурси. Китай знайшов спосіб, як втерти носа США
9183
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
8018
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua