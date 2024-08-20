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Розвідка США звинуватила Іран у кібератаках на штаби Трампа, Байдена та Гарріс

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Розвідка США звинуватила Іран у кібератаках на штаби Трампа, Байдена та Гарріс
Представники розвідки США впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти
фото з відкритих джерел

Метою хакерських та інших дій, за словами федеральних чиновників, було не тільки посіяти розбрат, але й сформувати результати виборів

Американські спецслужби впевнені, що Іран відповідальний за злом і спроби злому комп'ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти Дональда Трампа, Камали Гарріс та колишнього кандидата Джо Байдена. Про це повідомляє AP.

Раніше представники передвиборчих кампаній Трампа та експерти з кібербезпеки вже висловлювали підозри щодо участі Ірану в цих атаках, але це перший випадок, коли уряд США офіційно звинуватив Іран у проведенні хакерських атак.

У спільній заяві ФБР та інших федеральних агентств зазначається, що Іран намагався отримати доступ до осіб, які мали прямий контакт з передвиборчими кампаніями обох політичних партій.

«Ми спостерігали дедалі агресивнішу діяльність Ірану під час цього виборчого циклу, зокрема в операціях впливу, націлених на американську громадськість, і кіберопераціях, націлених на президентські кампанії», – йдеться в заяві.

За словами федеральних чиновників, метою хакерських дій було не тільки посіяти розбрат, але й вплинути на результати виборів, які Іран вважає важливими для своїх національних інтересів.

Раніше повідомлялося, що британські міністри намагаються переконати союзників дозволити Україні використовувати надані їй крилаті ракети Storm Shadow для завдання ударів по території Росії.

Нагадаємо, Велика Британія не дає Україні дозвіл на використання далекобійних ракет Storm Shadow під час атаки в Курській області попри тиск президента України Володимира Зеленського. Про це пише британська газета The Daily Telegraph.

Як повідомлялося, британська зброя може бути використана українськими силами в ході операцій на території Росії, проте обмеження щодо використання ракет великої дальності Storm Shadow залишаються. 

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Теги: США Іран

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