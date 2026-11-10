Зустріч делегації України з представниками ЄС, НАТО і США в Абу-Дабі: перші деталі

Умєров назвав ключові пріоритети української делегації на переговорах

Сьогодні, 10 листопада, українська розпочала роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника делегації Рустема Умєрова.

«Перша зустріч – з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів», – йдеться у повідомленні.

Умєров уточнив, що далі очікується тристоронній формат за участі України, США та Росії.

«Українську делегацію разом зі мною представляють Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Наші ключові пріоритети – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир», – наголосив голова української делегації.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо 10 листопада проведе окрему зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Парижі. Контакт відбудеться паралельно з тристоронніми переговорами України, США та Росії в Абу-Дабі.