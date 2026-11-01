Держсекретар США виправдав запрошення Росії на саміт G20

Рубіо: Щоб мирно припинити війну в Україні, потрібно досягти домовленості шляхом переговорів

Рубіо запевнив, що сам факт переговорів із представниками РФ не означає виправдання чи легітимізації дій Кремля

Державний секретар Марко Рубіо виступив на захист рішення США включити Росію до цьогорічних зустрічей «Групи 20» після критики з боку союзників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Щоб мирно припинити війну в Україні, потрібно досягти домовленості шляхом переговорів. Як можна досягти домовленості між Росією та Україною, якщо немає можливості спілкуватися і з Росією, і з Україною? Як можна спілкуватися і з Росією, і з Україною, якщо не взаємодіяти з ними?», – сказав Рубіо.

Державний секретар США назвав присутність глави МЗС РФ Сергія Лаврова на міністерському засіданні G20 ще однією можливістю для Вашингтона підтримувати контакти з російською владою. Однак Рубіо запевнив, що сам факт переговорів із представниками РФ не означає виправдання чи легітимізації дій Кремля.

Нагадаємо, 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо підтвердив офіційне запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. За його словами, участь російського диктатора дала б можливість провести переговори з Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, можлива участь Володимира Путіна у грудневому саміті «Великої двадцятки» (G20) у США загрожує поверненням Росії до повноцінного міжнародного спілкування без відповідальності за розв'язану війну проти України. Європейська дипломатія застерігає, що запрошення російського диктатора може сприяти нормалізації воєнних злочинів.

До слова, американський лідер Дональд Трамп прокоментував, чи запросить президента України Володимира Зеленського на саміт G20.

Зауважимо, що міністри закордонних справ країн «Великої двадцятки» відмовилися від традиційного спільного фото напередодні зустрічі в Атланті 30 жовтня після того, як представники європейських країн висловили заперечення проти присутності Росії.